“Los negocios inmobiliarios de Larreta agravarán la crisis habitacional en la Ciudad”

En una reunión exprés de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto de la Legislatura porteña, el bloque de Larreta impulsa el tratamiento de los proyectos para la construcción de torres en Costa Salguero, un barrio privado en la Costanera Sur y 11 convenios urbanísticos que permitan aumentar la altura máxima a construir. Además, tratarán un proyecto que busca regularizar las construcciones ya realizadas que no cumplan con lo contemplado en el código de edificación actual, blanqueando las excepciones de hecho de los grupos inmobiliarios. El bloque oficialista busca aprobar todos estos proyectos en la próxima sesión el 2/12, antes del cambio en el cuerpo de legisladores.

Gabriel Solano, legislador porteño electo en el PO- FITU, señaló que estos proyectos agravarán la crisis de vivienda y ambiental en la Ciudad: «Todas estas obras no tiene por destino resolver la crisis habitacional de la Ciudad. Al revés, la agravarán ya que su impacto será encarecer el suelo urbano y con ello dificultar más la compra y el alquiler de las viviendas. Según estimaciones de especialistas en las nuevas construcciones el metro cuadrado cotizará por arriba de los 5.000 dólares en la Costanera Sur y en 9.000 en la norte. Son precios exorbitantes imposibles de afrontar para los trabajadores».

«El impacto ambiental también será muy grave. La Ciudad tiene un déficit de espacios verdes. Se estima que rondan los 7 metros cuadrados por habitante cuando las recomendaciones internacionales duplican esa cifra.

Además la construcción en la Costanera Sur será sobre un humedal, que debe ser preservado como parte del cuidado del ambiente. Otro tanto ocurre con las torres en Costanera Norte, que afectarán la circulación de los vientos».

En la última audiencia de la Legislatura para discutir el tema, Amanda Martín, legisladora del PO-FITU expresó: «al gobierno no le interesa los argumentos de los más de 800 vecinos, profesionales y diputados que nos expresamos en contra de estos convenios la Audiencia Pública no vinculante. Se trata de proyectos inmobiliarios de lujo, para construir edificios de altura, que no tienen nada que ver con las necesidades de la población trabajadora».

Sobre la crisis habitacional, la legisladora agregó: «Más del 80% de la población alquila en CABA. 400 mil personas viven en villas y asentamientos. Hay una fuerte tendencia a la expulsiva de quienes trabajan y estudian en la Ciudad, por el encarecimiento de los precios que son inaccesibles para la población. El gobierno de Larreta dijo en varios medios que recibirá 36 millones de dólares en concepto de contraprestaciones por estos convenios. Con ese dinero no va a compensar el impacto urbano y ambiental que estas torres significarían en la Ciudad. CABA ya está atravesada por el cambio climático, el fenómeno denominado «Isla de calor». Se suma la pérdida de patrimonio urbano e histórico, denunciado por varias organizaciones, son reclamos que nosotros atendemos».

«¿Cuál es el sentido de seguir construyendo torres, cuando la población no crece desde la década del 40 del siglo pasado? Estas torres serán ociosas, con un altísimo valor en dólares por metro cuadrado, que funcionan como reserva de valor para las constructoras e inmobiliarias. Los legisladores del oficialismo votan para favorecer la desenfrenada especulación inmobiliaria. Incluso los beneficiarios de la renta agraria buscan reserva de valor en estas construcciones. CABA se consagró como una de las Ciudades más caras de América Latina para vivir.» agregó Martín en su intervención.

Como contraparte, no hay política alguna para atender la crisis habitacional. La cara mas dura de esta crisis son los desalojos vividos en el ultimo período. Los vecinos, inmersos en la pobreza, ocupan tierras en las villas y asentamientos y el gobierno responde con represión y desalojos. Para otros sectores de la población trabajadora, tampoco hay política de créditos accesibles, tampoco hay regulación sobre los alquileres.

El FIT-U presentó un proyecto integral de vivienda en CABA, pero solo se tratan las iniciativas las inmobiliarias y los especuladores, que han «robado» la Ciudad. Se calcula que más de 500 hectáreas se han cedido a los especuladores, mientras aumenta la crisis habitacional y la falta de espacios verdes.

Las audiencias púbicas realizadas expresaron el rechazo masivo de la población a estos negociados inmobiliarios. Repudiamos que Larreta desconozca la voluntad popular y llamamos a una movilización para el próximo jueves 2/12 cuando estos proyectos quieran ser aprobados en la sesión.

