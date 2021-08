“Los proyectos contra la precarización del FIT-U son una herramienta de movilización para los trabajadores”

Hebe Sosa es la madre de Matías Dimuro, el joven trabajador telefónico que perdió la vida por la desidia patronal de Global Connect, una empresa tercerizada, y Claro, la empresa «contratante». Su asesinato laboral en el barrio de Gerli reveló un entramado de precarización que salpica tanto a estas empresas como al Municipio de Lanús, que les permitía extender su red de cableado en los postes municipales de manera ilegal, ya que no son aptos para la misma. Hebe se presenta ahora como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en la lista del Frente de Izquierda – Unidad. Compartimos a continuación la entrevista que le realizamos en Prensa Obrera.

¿Cómo fue que decidiste postularte como candidata a diputada provincial por el FIT-U?

El asesinato laboral de mi hijo Matías me lanzó a la lucha por justicia y tomé contacto con familiares de otras víctimas, con quienes nos dimos a la tarea de construir la agrupación Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral. Desde la misma brindamos contención, difusión de cada caso, asesoramiento legal y un canal de lucha. También me permitió tomar contacto con trabajadores tercerizados de varios gremios y ver las terribles condiciones de trabajo que sufre la clase obrera.

En el programa de la agrupación definimos que la precarización laboral es inherente al régimen de explotación capitalista. La ley menemista de Riesgos de Trabajo, una de las más negreras de la historia argentina, creada para desvalorizar la reparación de los daños por accidentes de trabajo, es la llave para desentenderse de todo gasto en prevención por parte de los empresarios y fue ratificada por todos los que gobernaron en las últimas décadas. Por eso, cuando los compañeros del Partido Obrero me propusieron ser parte de una lucha que instalara esta agenda en la campaña electoral no dudé en aceptar el desafío y me estoy formando para ser vocera de estas denuncias.

¿Qué vas a proponer en la campaña?

Mi bandera es un paquete de proyectos de ley contra el trabajo en negro y la tercerización laboral, por comisiones obreras de seguridad e higiene electas por los trabajadores en todas las empresas y por la derogación de la Ley de Riesgos del Trabajo y la restitución de la responsabilidad empresaria. Varias de estas leyes fueron presentadas por Romina Del Plá y Néstor Pitrola en años recientes y bloqueadas por los bloques políticos de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Pero son una herramienta de clarificación y de movilización para los trabajadores.

Aspiro a insistir con estos proyectos y que los tomen en sus manos las agrupaciones sindicales combativas, los sindicatos y cuerpos de delegados recuperados de manos de la burocracia sindical porque la única forma de lograr justicia por nuestros hijos, hermanos o padres víctimas de la precarización laboral es la movilización y la lucha de los propios trabajadores. También hago un llamado a todos los familiares de trabajadores fallecidos por la negligencia patronal a sumarse a nuestra agrupación para impulsar juntos cada reclamo de justicia.

Read more