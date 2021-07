Mendoza: ¿quién es quién en los barrios?

El cierre de listas electorales dejó armado el escenario político de la provincia. Mientras los partidos mayoritarios de la provincia se tiran con balas de salva se obvia el grave estado de la mayoría de la población que vive de su trabajo y que día a día es condenada a situaciones de pobreza cada vez más extremas.

El precio de la canasta básica supera en Mendoza los 60 mil pesos, miles de niños y sus familias se ven obligadas a asistir a comedores comunitarios para satisfacer la necesidad básica de llevarse el pan a la boca.

En los barrios, las organizaciones viven esta dura realidad y se manifiestan políticamente de diferentes maneras. Las elecciones venideras ya son tema de debate y con esto urge sacar conclusiones sobre el rol que juega cada organización piquetera y social en la lucha electoral en los barrios.

Barrios de Pie con Cambia Mendoza

El frente Cambia Mendoza ha integrado a Barrios de Pie (organización barrial que responde a Libres del Sur), nuevamente, como parte del oficialismo provincial en un espacio que comparte con el radicalismo, el Pro, el Partido Socialista, el evangelismo de Más Fe y el Frente Renovador.

Barrios de Pie viene tratando de ser la organización territorial de Suárez y se plantea como una forma de frenar el descontento hacia un gobernador que acaba de decretar una rebaja salarial del 9% para los trabajadores de la salud. En un punto, tratan de desarrollar un “progresismo” que se cae sobre su propio peso ya que van a salir a bancar un frente que contiene a la derecha golpista del Pro y apoyan el ajuste que impulsa Suárez.

La CCC con el Frente de Todos (y Ramón)

La CCC, y sus principales dirigentes, se sacaron orgullosos una foto con el Frente de Todos, integrado por el PJ, el kirchnerismo y el “panqueque” José Luis Ramón. Desde este espacio, hoy son la contención política y un freno organizativo en los barrios para romper con sectores que están abiertamente ligados al clero, como el PJ, o el Fondo Monetario, siendo la expresión más clara el hecho de que Fernández y Guzmán cedieran a todos los reclamos del organismo.

En este caso la contradicción es aún mayor. La CCC, en la provincia, sería oposición a Suárez, pero en la realidad pasa otra cosa. No han movido un pelo por combatir el ajuste, así como las dirigencias sindicales ligadas al peronismo han desmovilizado a la base para no “hacer olas” y cuidar la integridad del régimen. Son una farsa que rellena listas de un gobierno nacional que ha impulsado un ajuste brutal, no entrega los alimentos y con un 40% de pobres le puso 21 mil millones de dólares al rescate de Impsa (empresa de la familia Pescarmona).

¿Cómo piensan ambas organizaciones combatir a fondo el problema del hambre y la desocupación si son parte de los gobiernos que nos han llevado a esta catástrofe social? Dirán que “son críticos”, pero no alcanza, porque hay miles y miles de familias en la provincia que pasan hambre y/o no llegan ni a fin de mes porque la inflación destruye cualquier ingreso.

Los piqueteros nos jugamos a fortalecer una oposición popular con la izquierda

En otra vereda estamos quienes no solo hemos impulsado posiciones de lucha todo el año, sino también quienes verdaderamente nos jugamos a la unidad de los trabajadores y luchadores para terminar con este régimen de hambre y miseria impulsado por los gobiernos.

En distintas reuniones, asambleas y agitaciones barriales estamos yendo a defender y debatir que el pueblo explotado debe romper la falsa polarización, construir una oposición popular a los gobiernos y junto con el Frente de Izquierda Unidad golpear como un solo puño para poner en la agenda política todos los reclamos.

Estamos en un momento determinante para las organizaciones que no han tomado posición ya que la realidad no admite medias tintas: apoyarse en el FIT-U como canal político del conjunto de los trabajadores o dejar la posibilidad de progreso de fuerzas que bancan el ajuste.

No es una opción que luchadores, piqueteros y organizaciones se vuelquen hacia los intereses de los partidos que nos han llevado a la miseria década tras década. Urge la defensa de la vida de miles de familias mendocinas.

¡Seamos miles y miles de piqueteros con el Frente de Izquierda Unidad!

