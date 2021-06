Merlo: de Othacehé a Menéndez, de mal en peor

Una nutrida reunión de delegados de diversos barrios de Merlo discutió el cuadro social del distrito y la necesidad de fortalecer una alternativa de los trabajadores. Las conclusiones respecto a la situación política fueron claras. Para la mayoría de la población que votó a Fernández, el gobierno del Frente de Todos no sólo no trajo ninguna solución sino que agravó la situación. Lo mismo ocurre en la intendencia, donde Menéndez no resuelve los problemas de los barrios, y solamente invierte fondos municipales en refaccionar algunas plazas, mientras crece el hambre en las barriadas. No hubo ningún cambio de fondo en el Merlo de la vieja intendencia de Othacehé, que actualmente reside en los Estados Unidos, a la de Menéndez.

En los barrios, el Polo Obrero le pone el hombro a la lucha contra el hambre. Organizando merenderos, asambleas e interviniendo masivamente en los planes de lucha, ha avanzado en la organización en el distrito. Entre los delegados, muchos representan a nuevas camadas de luchadores del Polo Obrero. Algunos de ellos vienen de una militancia en el peronismo, que abandonaron porque no da ninguna respuesta a los reclamos populares.

Los relatos sobre la situación en el distrito son tremendos. Se han cerrado salitas en medio de la pandemia, como la salita 28 del barrio campanilla. Las salitas y centros de salud no atienden los reclamos básicos, y la población carece de acceso a la atención básica de salud. El desempleo es generalizado. Numerosas compañeras destacaron la falta de atención a los reclamos por violencia de género, de parte de gobiernos que exponen a compañeras para solicitar el programa acompañar, que para colmo dura seis meses y no representa ninguna respuesta de fondo a las víctimas de la violencia.

En la asamblea se discutió un balance de los gobiernos de los últimos años. A la luz de la situación, resultó claro para todos los presentes la necesidad de avanzar en una alternativa política. Se colocó a votación la necesidad de apoyar al Partido Obrero y el Frente de Izquierda como alternativas, frente a los gobiernos del pago de la deuda. También se votó la campaña por listas únicas y un congreso del Frente de Izquierda Unidad, para enfrentar a los partidos del ajuste con una alternativa unificada y no dividirnos en las Paso.

Entre las resoluciones, se resolvió impulsar una fuerte campaña para compartir y difundir los planteos de Néstor Pitrola y Romina Del Plá y todos los voceros y referentes del Partido Obrero entre los trabajadores del distrito. Además, se preparan actividades financieras para el 9 de Julio. Se discutió también el impulso al desarrollo a la juventud del Polo Obrero y la participación en la movilización del 26 de junio, en el aniversario del asesinato de los compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por parte del gobierno de Duhalde.

Read more