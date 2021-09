Merlo: histórica elección

Los resultados del domingo otorgan para el Frente de Izquierda Unidad y nuestro Partido Obrero de Merlo un resultado histórico: más de 20 mil votos obtenidos en el distrito, un 8,78% de los votos. De repetirse este número en las elecciones generales, el FIT-U ingresaría por primera vez al Concejo Deliberante con nuestra compañera Flavia Tesone.

Este dato, que causó una verdadera conmoción en las redes sociales y los medios de comunicación de toda la región, se explica, por un lado, por el derrumbe del PJ y, por el otro, por el enorme trabajo de organización y clarificación política llevado adelante por la izquierda y el PO. La lista del PJ -encabezada por Karina Menéndez, la hermana del intendente- logró mantener el primer lugar, pero pasó del 62% en las Paso 2019 a un 39% en las elecciones recientes.

En el derrumbe del PJ se cruzan varios factores, pero el hecho fundamental es que Menéndez, quien vino a “renovar” al patotero de Othacehé, no solo no ha resuelto los principales problemas de los vecinos y vecinas de Merlo, sino que en muchos casos los ha agravado. Los salarios municipales continúan en niveles de pobreza; los hospitales locales han sido vaciados y las salas de atención primaria cerradas. El nuevo hospital de Mariano Acosta no avanzó más allá de la piedra fundacional -colocada hace dos años. En un año y medio de pandemia la salud en Merlo ha colapsado. Los barrios no disponen de servicios básicos como asfaltos, agua corriente, gas o cloacas; y las obras que ha mostrado el Intendente no pasan de arreglos sobre algunas arterias principales.

Lo que ha crecido durante este tiempo es la precarización en las condiciones de vida: las largas filas para conseguir alimentos en los comedores, la asistencia en alimentos por debajo de las requerimientos nutricionales; la falta de vivienda, con vecinos y vecinas que deben recurrir a la ocupación de tierras mientras el centro de Merlo se llena de grandes torres. Las viviendas entregadas por los planes Casa Propia, construidas en el Parque San Martín, fueron asignadas a funcionarios del gobierno, incluyendo entre otros al Subsecretario de Transporte (LN+, 7/9).

La campaña del FIT U y principalmente del Partido Obrero no solo puso de relieve esta realidad, sino que le marcó una salida y un programa para los trabajadores. Desde los lugares de trabajo, a través de Tribuna Docente y los compañeros que intervienen en la Coordinadora Sindical Clasista, discutiendo el voto de los trabajadores. Las actividades en puertas de fábrica, como en Pirelli, fueron un verdadero éxito. También en los barrios: a lo largo de todo Merlo el Polo Obrero lleva adelante más de catorce asambleas, donde los vecinos discuten cómo conseguir trabajo genuino y todas sus reivindicaciones, además de sostener comedores en un contexto en que el PJ local quitó la asistencia incluso a sus merenderos. El Polo mantuvo, durante toda la campaña, puntos de agitación a lo largo de todo el distrito, discutiendo puerta por puerta la necesidad de votar a la izquierda. Aportó, a su vez, centenares de fiscales para defender cada voto. La UJS, que a lo largo de este tiempo ha intervenido en escuelas y en los terciarios defendiendo la educación pública, discutió el voto joven frente a las alternativas derechistas -la tarde del domingo registró un aluvión de estudiantes del terciario 29, el más grande de la provincia, sacándose “selfis” en el cuarto oscuro con nuestras boletas.

Más de 400 fiscales en las escuelas durante el domingo son un indicador de todo este trabajo

De cara a la segunda etapa de la campaña el objetivo es claro, vamos por el ingreso de la izquierda obrera y socialista al Concejo Deliberante. No solo para lograr una banca que sea el punto de apoyo de todas y cada una de las luchas populares del distrito, sino también para reforzar la lucha por una salida política de los trabajadores.

En esta tarea colocamos todos nuestros esfuerzos.

