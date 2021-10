Merlo: los vecinos reclaman agua y comida, el municipio contrata a El Polaco

Días después de que una gigantesca movilización encabezada por el Polo Obrero junto a vecinos y vecinas de Merlo llegara hasta la municipalidad reclamando por alimentos, agua potable y todas las reivindicaciones, el municipio anuncia que decidió priorizar el gasto público en la contratación de El Polaco y La Nueva Luna para un show en la Cancha de Los Patos de claro carácter proselitista.

Más que a La nueva luna, tendría que haber contratado a Tambó Tambó, porque si es por cantar cumbia el hit de Menéndez es “Falsas promesas”.

Estas son las prioridades del intendente que no quiso atender a los vecinos movilizados el lunes: prefirió enviar a sus funcionarios Rosendo Martínez y Carlos Citadini a poner la cara por él. Sin ningún escrúpulo, plantearon que no había dinero, que hay que esperar hasta después de las elecciones. ¡Hasta dijeron que no había médicos en las salitas porque estamos en pandemia!

¿Cuánto gastó el municipio en contratar a los artistas? No lo sabemos. Por eso planteamos el control de los vecinos y trabajadores de los fondos del municipio.

No negamos la importancia de divertirse y pasarla bien, y reclamamos centros culturales y espacios recreativos en todos los barrios, una política que el municipio de Merlo no sostiene. Pero en un contexto en el cual desde el municipio aseguran no tener fondos para atender las necesidades básicas… Parece otra burla de Menéndez hacia el conjunto de los y las merlenses.

Con la llegada del verano los barrios están sin agua, con la crisis económica y social los comedores se llenan y no hay comida para dar, sin profesionales ni insumos las salitas no atienden y obligan a las y los vecinos a trasladarse al centro de Merlo o a otros distritos con el riesgo de contagiarse Covid.

Sin respuestas concretas la salida es seguir organizados por estas y todas las reivindicaciones de las familias de los barrios y reforzar el voto al Frente de Izquierda Unidad en estas elecciones, para lograr una bancada obrera en Merlo y que el presupuesto local deje de ser un secreto para quienes vivimos en el distrito.