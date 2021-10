Merlo: sucia estrategia del PJ para que no entren concejales del Frente de Izquierda

"Estos no nos pueden meter concejales. A las 10 de la mañana ya no tiene que haber una sola boleta de la izquierda."

Gustavo Menéndez, intendente del partido de Merlo pergeñó un plan que a su entender le garantizará evitar que nuestra compañera del Partido Obrero Flavia Tesone y David Maidana del PTS ingresen representando al Frente de Izquierda en el Concejo Deliberante local, lo cual constituirá la primera bancada obrera en la historia del distrito. Además, intenta contrarrestar los malos resultados obtenidos por la lista que él apoya y que lidera su hermana, Karina Menéndez

Tras una brusca caída de la lista oficialista de más de 20 puntos en las Paso del 12 de septiembre último, trascendió en una página de Facebook (Merlo Real Noticias, 23/09), que el actual intendente y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires reunido con su mesa chica ideó un plan que consta de tres maniobras para revertir los pésimos resultados de las elecciones. En principio, y valiéndose de los recursos del municipio, pudo identificar a cada uno de los vecinos que no había asistido a votar y así planea movilizar a toda la militancia para que visite a dichos vecinos y los convenza de que en noviembre vayan a votar y naturalmente lo hagan por él, otra artimaña será la de colocar en el cuarto oscuro boletas del exintendente Raúl Othacehé (las cuales anularían el voto ya que no logró presentarse a elecciones) y como última maniobra pero la más importante, haciendo uso de su aparato, robarse de todas las escuelas las boletas del FIT-U entre la apertura de las urnas y las 10 de la mañana.

El dato no es menor y tampoco asombra la estrategia. Justamente porque el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad ha llevado a cabo una campaña excepcional marcando los límites tanto del gobierno nacional, denunciando el ajuste brutal contra el pueblo trabajador; como también los límites de la intendencia local que se embanderaba detrás del discurso del recambio y la democracia, pero que en lo que lleva de mandato no ha cesado en el cierre de las unidades sanitarias, el vaciamiento de los hospitales colapsados por la pandemia y no ha dado respuesta a la crisis habitacional que sufren los jóvenes, agravada por la falta de servicios básicos como agua potable, cloacas, gas y calles asfaltadas en los distintos barrios, pero además tampoco ha resuelto la desocupación que va en aumento, sumada a la precarización y los bajos salarios que padecen los que sí pudieron conseguir un empleo, como por ejemplo los propios empleados municipales. Y ni hablar de la persecución política a opositores, en eso el PJ es fiel a sus convicciones.

La boleta del FIT-U tiene que estar

Luego de haber obtenido más de 20 mil votos, alcanzando 8,78% se demuestra el descontento de la gente ante los distintos candidatos del ajuste, pero también que nuestras propuestas calan hondo en los hogares de los postergados y golpeados por la inflación, la desocupación y el hambre, ya que somos los únicos que salimos a la calle a luchar por un salario equivalente a la canasta familiar, el 82% para los jubilados, un seguro al desocupado, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, defendiendo a las mujeres contra la violencia y por la real implementación de la IVE, por la ESI laica y científica en todas las casas de estudio, los reclamos de las diversidades y la separación de la Iglesia del Estado; por todo esto los vecinos de Merlo nos acompañaron con el voto y de repetirse esos números en noviembre daría como resultado el ingreso de una banca obrera y socialista al Concejo Deliberante. ¡Un hecho histórico! que permitirá colocar en la agenda de discusión los reclamos del pueblo trabajador.

En este sentido es sumamente importante que redoblemos los esfuerzos y podamos ser cientos los fiscales que estemos en todas las escuelas del distrito defendiendo las boletas del FIT-U, para que no haya fraude y para que por fin los trabajadores tengan voz en el concejo deliberante.

¡Anotate como fiscal!

Read more