Milei promociona estafas piramidales y la precarización laboral

Javier Milei fue duramente criticado por sus seguidores luego de apoyar a Coinx, una empresa acusada de generar sus ganancias a través de un esquema Ponzi o estafa piramidal. El escándalo se desató cuando el diputado nacional publicó en sus redes sociales un vídeo visitando las oficinas de la empresa y promocionando al fondo de inversión. Más tarde, ambas cuentas -la de la compañía y la de Milei- eliminaron sus publicaciones.

En la publicación aseguró que “están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación” y que la empresa “puede simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia”. Las estafas piramidales comprenden un sistema “multinivel”, en el cual para ingresar casi siempre hay que poner una cantidad de dinero y de acuerdo al esfuerzo y compromiso de cada participante, así de su capacidad para sumar nuevos emprendedores, podrá “subir” de rango y alcanzar las tan prometidas ganancias multimillonarias.

El sentido ascendente del sistema garantiza que quienes están en la cúspide de la pirámide obtengan las mayores ganancias, lugar al que -uno se va enterando- no es tan sencillo de acceder. En cambio, quienes ingresan con la esperanza de hacer crecer su dinero terminan por endeudarse al no cumplir con los objetivos, perjudicando a varios otros escalafones del armado, pero no a quienes se llevan la mayor parte de la torta. En este pequeño grupo están inmersos todo tipo de funcionarios, políticos y empresarios que promocionan y hasta son parte de los altos rangos de la estafa; Milei no se queda fuera.

La indignación fue tal que los propios militantes del diputado se sumaron a las críticas. Carlos Maslaton twitteó que “los economistas liberales rara vez entienden qué es un Esquema Ponzi y no admiten que deba ser actividad proscripta”, liberando de culpa al diputado por “no entender” de qué se trata, aun cuando las estafas piramidales son moneda corriente y es conocido el modus operandi de Coinx.

No es la primera vez que el método Ponzi se enlaza con las criptomonedas. En 2020, en plena cuarentena, surgió una “oportunidad de inversión” en San Rafael, Mendoza, de la mano de Ganancias Deportivas. La empresa prometía réditos millonarios de hasta el 20% mensual a través de apuestas y otros 4% por cada miembro nuevo. Para ingresar se pedía una membresía anual de 107 euros y la compra de alguno de los packs ofrecidos, que iban desde 60 hasta los 10.000 euros, pagados en criptomonedas. El negociado creció al punto de involucrar a más de 100 mil personas a lo largo y ancho del país, lo que generó que la investigación por parte de la Justicia mendocina.

El método de estafa piramidal tomó revuelo sobre todo desde comenzada la pandemia por la facilidad de acceder a un emprendimiento donde prometen convertirte en “tu propio jefe”. Son cientas las firmas que utilizan este sistema para reclutar -por lo general- vendedores, y van desde Herbalife hasta los filtros PSA. Se calcula que durante el primer año de pandemia crecieron hasta un 60%, particularmente aquellas relacionadas con las criptomonedas.

No solamente se nutren de lo sencillo de promocionar su plataforma a través de las redes sociales y “experiencias” contadas en primera persona de quienes ingresaron poniendo un relativo bajo monto y rápidamente aumentaron sus ganancias, sino también de la proliferación del desempleo, el empleo no registrado y la precarización laboral. De esta manera, apuntan centralmente a la juventud y los mayores, dos grupos etarios donde la falta de inserción laboral y las dificultades para conseguir trabajos acordes sin que vengan de la mano de una superexplotación abundan.

No sorprende en lo más mínimo que Milei promocione este tipo de propuestas. Estamos hablando de quien emprendió una campaña electoral de contenido fascistoide sumergida en la defensa acérrima de la reforma laboral a costa de mayor precarización. También de quien plantea que el problema del desempleo son los altos costos laborales y los “elevados” salarios, en un país donde la mayor parte de quienes trabajan son pobres, justamente debido a lo bajo de las remuneraciones. Muy distinto es el pasar de Javier Milei, que tiene la libertad de “sortear” el 100% de su sueldo parlamentario porque lo sostienen las empresas que saquean al país y le proponen estafas piramidales y trabajos precarios a la juventud. Solo a través de la generación de trabajo genuino y oportunidades reales de crecimiento y desarrollo se le pondrá un freno a estas “salidas” que, además de individuales, generan mayor enriquecimiento para los ya ricos.

Read more