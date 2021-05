Moreno: asumió como concejal Juan Fernández, partícipe de la intervención del Consejo Escolar

Juan Fernández, exfuncionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires bajo la gestión de María Eugenia Vidal, asumió como concejal en el Concejo Deliberante de Moreno por la licencia del concejal Brancato. Proveniente del radicalismo e integrante de Juntos por el Cambio, asumió en medio de un repudio de la mayoría del bloque del Frente de Todos debido a su participación en la intervención del Consejo Escolar del 2018, bajo la intendencia del pejotista Walter Festa; aunque esto no se manifestó a la hora de la votación, ya que se decidieron por la abstención.

Lucas Franco, el jefe del bloque del Frente de Todos, declaró al respecto que “no hay motivos legales para impedir su asunción”. El bloque de Juntos por el Cambio, a su turno, expresó seis votos a favor y uno en contra, con la única negativa de la concejala radical María Dolores Fábregas, que le apuntó en parte por su participación en la intervención pero también por presuntas irregularidades en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical.

De esta manera, a pesar del repudio para la tribuna, el bloque mayoritario del Frente de Todos pavimentó el camino para que Juan Fernández asumiera.

Justicia por Sandra y Rubén

Para entender quién es Juan Fernández hay que remontarse al gobierno de María Eugenia Vidal. En el año 2017, el gobierno provincial intervino el Consejo Escolar por graves denuncias contra consejeros escolares, que actualmente se han elevado a juicio oral. Pero esta intervención sirvió para avanzar con un enorme plan de ajuste. Luego de la explosión de la escuela primaria 49 y el crimen social de Sandra y Rubén, el interventor Sebastián Nasif fue procesado.

Juan Fernández aparece en escena colaborando activamente con la reemplazante de Nasif, Karina Politi. Fernández forzó la apertura de escuelas que no aprobaban los 12 puntos de habitabilidad requeridos para considerar una escuela segura, siendo que todas las escuelas del distrito habían cerrado por no estar en condiciones. Solo la organización de la comunidad educativa impidió la apertura de algunas escuelas sin las obras correspondientes. Las irregularidades durante la intervención de Politi, con la complicidad de Fernández, son muchas: desde obras inconclusas, demoradas, mal realizadas -que debieron volverse a hacer-, o “lavadas de caras” a la fachada de edificios. Motivos sobran para rechazar a Fernández como concejal, pero el Frente de Todos, deliberadamente, decidió no impedir su designación.

Por todo esto, repudiamos la asunción de Juan Fernández, pero rechazamos también que la consejera escolar Cecilia Parentti continúe en su cargo y sea amparada por la coalición oficialista, ya que está siendo procesada por malversación de fondos y extensión de títulos truchos. El oficialismo decide sostenerla en el cargo para no perder la presidencia del Consejo Escolar.

Organizaciones sociales y gremiales como Suteba y ATE se “manifestaron” en las puertas del Concejo Deliberante. Esta acción fue “pan y circo”, porque sus representantes políticos dentro del recinto, como bien señalamos, se abstuvieron de votar contra la designación de Fernández. Estos mismos concejales que se abstuvieron son los que no dan respuestas por las corruptelas de su propia gestión, como lo son las irregularidades en el servicio alimentario durante el 2020, sobre los fondos educativos del 2020 y 2021 y sobre la falta de obras de infraestructura en las escuelas.

Exigimos la inmediata apertura de los libros contables del municipio y del Consejo Escolar. Se hace necesario, para terminar con el entramado de corrupción que salpica a ambos bloques políticos y que ha desembocado en los escenarios más trágicos como la explosión de la escuela 49, el control de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, auxiliares, familias) sobre el Consejo Escolar.

Juicio y castigo a los responsables políticos del crimen de Sandra y Rubén: Vidal, Festa, Nasif y Sánchez Zinny.

