Néstor Pitrola en Salta: un enorme impulso a la campaña del Frente de Izquierda Unidad

En el marco de la campaña electoral del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad en Salta, el dirigente nacional del Partido Obrero, Néstor Pitrola, visitó la capital para apoyar la lista en cuestión. Recordemos que las elecciones legislativas se llevarán a cabo el día 15 de agosto.

La visita de Pitrola estuvo marcada por una extensa recorrida por los medios de comunicación salteños, más de 20 entrevistas, donde buscó desenmascarar la estrategia del gobernador Sáenz de cooptar a todas las listas políticas tradicionales. Al respecto, Pitrola remarcó que «la elección salteña desnuda la mentira de la grieta, ya que Sáenz colecta votos desde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, reproduciendo la cooptación al poder oligárquico en la provincia. A ellos los une el ajuste y el endeudamiento con el capital financiero, al igual que a los dos bloques que vienen gobernando la Argentina en las últimas décadas».

A esta agenda mediática, de gran repercusión en la provincia, se le sumó el encuentro con militantes partidarios y del Polo Obrero en una gran asamblea donde participaron más de 300 compañeros y compañeras, en la que Néstor finalizó su paso por Salta, dejando definiciones que sirven para comprender todo lo que se pone en juego para el PO y el FIT-U en estas elecciones.

La asamblea se llevó adelante en el Barrio Juan Pablo II de la zona norte de la capital, donde vecinos, militantes y simpatizantes del Partido Obrero y del Polo Obrero se vienen organizando de manera independiente del Estado que los hambrea cotidianamente. Pitrola hizo hincapié en que «las reivindicaciones del Polo Obrero muestran un programa para salir de la crisis. Ustedes luchan día a día por el trabajo genuino; contra la precarización laboral, que es sinónimo de esclavitud; y por un salario que cubra la canasta básica, que son mas de 65 mil pesos. Ésta es la salida que necesitamos».

En este sentido cabe destacar que Salta se encuentra en el ranking de las provincias con mayor pobreza del país, y que muy pocos trabajadores perciben los ingresos mencionados. Por eso es que el compañero también explicó que «la inflación no es un fenómeno natural, no es una inundación que no podemos controlar. Es una política consciente de quienes nos gobiernan. La primera acción del gobierno de Fernández fue ajustar a los jubilados, lo que ellos buscan es empobrecer nuestros bolsillos para pagarle al FMI.»

Otra de las cuestiones a las que se hizo referencia fue la problemática de la falta de viviendas. Pitrola mencionó que «Claudio del Pla, Pablo López y Cristina Foffani han luchado siempre contra la especulación inmobiliaria, han presentado muchos proyectos para expropiar tierras ociosas y solucionar el problema de la falta de viviendas del pueblo. Los políticos que nos gobiernan no invierten en las necesidades que en realidad le hacen falta al pueblo. Esto es una pudrición del régimen».

Sobre este punto se manifestaron varios vecinos, comentando su situación y su lucha ante la falta de viviendas, ante lo cual el actual candidato a senador provincial, el compañero Claudio Del Plá, señaló que «Sáenz salió a anunciar el Plan Mi Lote y se anotaron 30 mil familias. Pero al día de hoy no hay ni una sola vivienda entregada. La política del gobierno sobre la vivienda no existe, en cambio lo único que hay es represión. Por eso es que necesitamos organizar al movimiento sin techo, porque no tenemos otra solución. Esta política la defendemos en todos los frentes, en las calles y las bancadas.»

Para finalizar la asamblea, Néstor Pitrola hizo un llamado a todas las compañeras y compañeros presentes a involucrarse de lleno en la campaña electoral con el objetivo de que las listas del FIT-U lleguen a cada barrio de la provincia. Por eso mencionó que «la lucha por las reivindicaciones por las que el Polo Obrero lucha todos los días hay que llevarla al plano de la lucha política por el voto al Partido Obrero y al Frente de Izquierda. El desafío es multiplicarnos, si al FIT-U le va bien, nuestra lucha se potencia».

