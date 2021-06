Neuquén: avanza el proyecto de garrafas presentado por el Partido Obrero en el Concejo Deliberante

El proyecto presentado por nuestro compañero César Parra, concejal del Frente de Izquierda Unidad, el cual estipula que el municipio de Neuquén capital adquiera envases de garrafas y mayores camiones para su distribución, avanza en su tratamiento en el Concejo Deliberante.

La iniciativa propone que el municipio adquiera 2.000 envases por año para ser distribuido en forma gratuita a las familias sin gas, y la incorporación de camiones que colaboren en el reparto de las mismas. Se trata de dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la falta de envases hace que los/as vecinos/as no tengan otro cilindro para la recarga y no se pueda planificar una calefacción. Un cilindro se vende a $4.000. En segundo lugar, el aporte de mayores unidades para el reparto atiende al problema de que las familias no pasen largas horas esperando para una recarga.

El proyecto ha sido tratado en dos oportunidades, donde fueron expuestos los fundamentos en la primera reunión, y en la segunda ya comenzó a firmarse el despacho. Hasta ahora han avalado la iniciativa el Frente de Todos, parte de Cambiemos, Libres del Sur y Democracia Cristiana. El MPN, en ambas comisiones, no ha emitido opinión, lo cual hace prever que votaran en contra, como así también otra parte de Cambiemos lo hará en ese sentido. Por ello, es absolutamente clave reforzar una campaña para el tratamiento y lograr su aprobación. La movilización será la única garantía de lograr ese objetivo.

Asimismo, es importante considerar que el proyecto apunta a resolver una demanda concreta, quedando planteada la lucha por las redes domiciliaria de gas, máxime en la provincia de Vaca Muerta, donde las empresas saquean nuestros recursos y reciben subsidios del Estado para desenvolver los negocios capitalistas. A reforzar la campaña.

