Neuquén: el MPN rechaza que la Multisectorial contra la base yanqui sea recibida y escuchada en el Concejo Deliberante

Concejo Deliberante de Neuquén.

En el día de hoy, 7/3, sesionó la comisión de Legislación del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Allí se puso a tratamiento el proyecto de ordenanza presentado por nuestro compañero César Parra, mediante el cual se rechaza la instalación de la base yanqui en Neuquén. Esta base es presentada bajo el eufemismo de “ayuda humanitaria” pero lo cierto que es financiada por el Comando del Sur, órgano que depende del Departamento de Defensa de EEUU.

Como introducción al debate y a los fines de aportar mayores elementos para una campaña en la comunidad, César Parra propuso que la multisectorial contra la base yanqui sea recibida y escuchada. Esta multi agrupa a numerosas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de Derechos Humanos.

La propuesta de que la multi sea recibida y escuchada fue rechazada a instancias del concejal del MPN Claudio Domínguez.

Ante esta situación, César Parra señaló: “quien se niega a escuchar es porque sus razones no son sólidas. Si además es un funcionario electo, es un acto de prepotencia. Esto es precisamente lo que votó el bloque del MPN en la comisión de hoy de Legislación. Y si encima el único argumento es que la Multisectorial No a la base yanqui miente; se refuerza el hecho que los concejales del intendente Gaido no pueden poner a debate su supuesta verdad”.

“Lo cierto es que el gobernador sigue ocultando información estratégica a pesar de los fallos judiciales y que Gaido y sus concejales cierran bajo siete llaves la entrega vil de la soberanía. Repudiamos la conducta servil a los generales de EEUU de parte de la bancada que gobierna la ciudad de Neuquén, en cuyo territorio se asentarán los intereses del imperialismo belicista. Llamamos a todo el pueblo de Neuquén a redoblar esfuerzos contra esta injerencia militar de EEUU en nuestra provincia”, finalizó Parra.