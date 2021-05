Pronunciamiento por el derecho democrático para defender a Palestina libre y en defensa del diputado Juan Carlos Giordano

Organizaciones y personalidades locales afines a la Embajada del Estado de Israel están desarrollando un ataque antidemocrático contra el diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Juan Carlos Giordano.

En la sesión de la Cámara de Diputados del pasado miércoles 19 de mayo de 2021 Giordano se pronunció contra los bombardeos genocidas del Estado de Israel en Gaza, la ocupación y en defensa del pueblo palestino y por el derecho de ambos pueblos –judíos y palestinos- a vivir en paz en la región, sin persecusiones étnicas o religiosas de ningún tipo.

Giordano está siendo tildado de “nazi y antisemita” en las redes y otros medios de comunicación, por estas organizaciones y personalidades afines a la embajada israelí, reclamando que sea “expulsado” de la Cámara de Diputados. El conocido periodista Eduardo Feinman es uno de los voceros de esta campaña.

Esta campaña va en contra de todos aquellos que defienden la causa palestina y repudian la política de usurpación de sus tierras desde hace más de setenta años por parte del estado de Israel. Sería un grave antecedente, con el objetivo de acallar las voces que se levantan democráticamente condenando estos atropellos, ya sea en el Congreso o en cualquier otro ámbito.

Los abajo firmantes nos pronunciamos contra el pedido de expulsión a Giordano del Congreso, como de cualquier otra sanción.

Repudiamos esta campaña difamatoria y defendemos el derecho a la libertad de expresión para todos aquellos que apoyen la causa palestina reclamando, en el país y en el mundo, por una Palestina libre.

Tilda Rabi (Federación de Entidades Argentino-Palestinas)

Norita Cortiñas (Madre Plaza de Mayo Línea Fundadora)

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

Ricardo Forster, filosofo, integrante de Carta Abierta

Mirta Baravalle (Madre Plaza de Mayo Línea Fundadora)

Carlos «Sueco» Lordkipanidse, Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Sergio Maldonado

Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino

BDS Argentina

Encuentro Militante Cachito Fukman

Correpi

Santiago Alba Rico, filósofo y escritor español radicado en Túnez

HIJOS Zona Norte

Red Internacional Judía Antisionista en Argentina (IJAN-Argentina)

Hugo Blasco y la Federación Judicial Argentina

José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos

Rafael Araya Masry Presidente de la COPLAC (Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe)

Victoria Montenegro (Presidenta Comisión DDHH Legislatura CABA-Frente de Todos)

Plenario provincial de delegados de Suteba Multicolor

Patricia Walsh (ex diputada nacional)

Norman Briski, actor

Vicente Zito Lema, escritor y poeta

Roberto Perdía, dirigente OLP-Resistir y Luchar

Samantha Lane, de la directiva de NEU (sindicato docente de Inglaterra y Gales)

Gabriel Solano (dirigente y ex legislador CABA Partido Obrero-FIT Unidad)

Nicolás del Caño (diputado nacional PTS/FIT-U)

Cele Fierro (MST-FIT U)

Romina del Pla (ex diputada nacional PO-fit-u)

Miryam Bregman (legisladora CABA PTS Fit-Unidad)

Javier Andrade – Legislador CABA – Frente de Todos

Eduardo Gruner, profesor UBA y ex Vicedecano Facultad de Ciencias Sociales

Néstor Pitrola (dirigente y ex diputado nacional Partido Obrero-FIT-Unidad)

María Florencia Alcaraz, periodista, una de las fundadoras de Ni una menos y de Latfem.

Julieta Bandirali, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociacion de Abogados de Buenos Aires

Vilma Ripoll (MST-FIT U)

Christian Castillo (ex legislador Bs. As. PTS-FIT Unidad)

Alejandro Bodart (MST-FIT Unidad)

Jorge Altamira y Marcelo Ramal, Política Obrera

Manuela Castañeira, Héctor «Chino» Heberling y Federico Winokur por el Nuevo Mas

Fabián Curotto, Congresal PJ Provincia de Buenos Aires

Edgardo Depetri (Frente Transversal CTA)

Luis Zamora (ex diputado nacional Autodeterminación y Libertad)

Observatorio de derechos humanos de Río Negro

Marta Martínez (legisladora CABA Autodeterminación y Libertad)

Hernán Camarero (Dr. Historia Universidad de Buenos Aires e investigador Conicet)

Paula Cortes (Federación Entidades Argentino Palestinas)

Jorge Yacir (Federación Entidades Argentino-Palestina delegación Córdoba)

Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo, PSC

José Cruz Campagnoli. Ex Legislador CABA. Espacio Puebla-Frente de todos

Hernán Diaz (Asamblea de Intelectuales en apoyo al FIT-Unidad)

Mónica Schlotthauer (diputada nacional electa Izquierda Socialista y cuerpo Delegados Ferrocarril Sarmiento)

Roberto Pianelli, Secretario general del subte

Amanda Martin (legisladora electa CABA-PO-FIT Unidad)

Vanina Biasi (Partido Obrero-FIT-Unidad)

Claudio Dellecarbonara (legislador Bs. As. PTS-FIT-U)

Mariana Scayola, Secretaria general de Ademys

Pablo Almeida (legislador CABA Izquierda Socialista/FIT Unidad)

Rubén “Pollo” Sobrero (Secc. Oeste Unión Ferroviaria y dirigente Izquierda Socialista)

Angélica Graciano, Sec Gral de UTE-CTERA

Eduardo López, Sec Gral CTA Capital

Laura Marrone (ex legisladora CABA Izquierda Socialista/FIT-Unidad)

Comision Ana Maria Martinez

Mercedes Trimarchi (ex diputada Bs. As. Izquierda Socialista e Isadora Mujeres en Lucha)

Guillermo Kane (ex legislador Bs. As. PO-FIT Unidad)

Juan Esteche, referente de Timón Verde y de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones

Mercedes de Mendieta (Legisladora electa CABA-Izquierda Socialista-FIT-U)

Laura Vilches (Concejal MC PTS – FITU)

Noelia Agüero (Legisladora electa por Córdoba-Izquierda Socialista-FIT-U)

Cristian Fernández, delegado Linde ex Praxair pacheco

Blanca López (Diputada provincial electa Neuquén Capital-Izquierda Socialista-FIT-U)

Noel Argañaraz (legisladora PTS-FITU)

Angélica Lagunas (ex concejala Izquierda Socialista/FIT-U Neuquén)

Daniela Pérez sec general Adosac Pico Truncado

Betiana Gaggioli, sec general Adosac San Julián

Adriana Astolfo sec adjunta Adosac Pico Truncado

Luis Díaz congresal agrupación Naranja por la minoría Rio Gallegos

Agrupación Naranja Docentes en Marcha Santa Cruz

Alfredo Leytes (Concejal electo Izquierda Socialista Córdoba)

Daniel Catalano . Sec Gral Adjunto Nacional de la CTA de los Trabajadores

Javier Oliva y Damián Rosales (Espacio Combativo Tosco Vive Luz y Fuerza Córdoba)

Liliana Olivero (ex legisladora Izquierda Socialista Córdoba)

Enfermeros autoconvocados en lucha de Río gallegos

Dialogo 2000 – Jubileo Sur Argentina

Sebastián Romero y Daniel Ruiz, PSTU Argentina

Susana Zaldua querellante causa Masacre de La Plata

Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui

Nora Zaldua querellante causa Masacre de La Plata

Pablo Sigismondi, Geógrafo

Tomás Di Toffino, Lista Blanca del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

Ademys, sindicato de docentes de CABA

Emiliano Sanhueza secretario general del Sindicato de trabajadores judiciales río Negro (Sitrajur)

Trabajadores portuarios de la Terminal 5

Agrupación sindical Unidad Canilla

María de los Ángeles Troitiño, Sec General CTA Autónoma Lomas de Zamora

Jorge Lewit Partido Comunista Córdoba, periodista.

Juan Anzorena, Sec General CTA Autónoma Alte Brown-Pte Perón, y Sec General de ATE Alte Brown – Pte Perón

Soledad Torres, vocera territorial del MULCS

Norberto Señor, Sec de Comunicación de CTA Autónoma Lomas de Zamora, y Sec Gremial de ATE Sur Lomas de Zamora.

COMISIÓN NACIONAL FeTIA (Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines) – CTA T

– Secretario General, Pedro Wasiejko

– Secretaria Adjunta, Sergio Benítez

– Secretario Adjunto, José Correa

– Secretario Adjunto, Marcelo Mena Muñoz

– Secretario Administrativo, Lorenzo Barrientos

– Secretario Gremial, Leandro Mena

– Secretario de Organización, Sergio Parla

– Secretaria de Comunicación, Norma Díaz

– Secretaria de Relaciones Institucionales, Estela Díaz

– Secretario de Relaciones Internacionales, Ariel Basteiro

– Secretario de Tesorería y Finanzas, Gustavo Fojo

– Secretario de Asistencia Social, Edgardo Depetri

– Secretario de Derechos Humanos, Rubén Ciuró

– Secretario Interior, Rubén Silva

– Secretaria de Actas, María del Carmen Soto

– Secretario de Capacitación, Eduardo Menajovsky

– Secretario de Políticas de Juventud, Pedro David Pereyra

– Secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Mara Alegre

– Secretario de Cultura, Sergio Salinas Porto

Carolina Bracco, Politóloga y Doctora en Culturas Árabe y Hebrea. Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Eduardo Jofre (Concejo Directivo Instituto Romero Brest)

Emiliano Salguero coordinador de la mesa Provincial de Derechos humanos de la provincia de Córdoba

Susana Aranda, Vecinos autoconvocados contra Klaukol

Espacio de Trabajadores Zona Norte

Comision de vecines justicia por Campomar

Hernán Camarero, profesor, doctor en Historia (UBA) e investigador CONICET

Manolo Sueiro, Sec Administrativo y Sec gral adjunto CTA CABA

Gustavo Tissera y Juan José Toto López en nombre de la Mesa se Trabajo de Derechos Humanos Córdoba capital

Fernando Barri, investigador de CONICET

Medardo Ávila Vasquez Médico de pueblos FUMIGADOS Córdoba

Martín Mangiantini, profesor, doctor en Historia (UBA) e investigador CONICET

Laura Taffetani – Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina

Oscar Schaller, querellante de la causa contra Milani

Hernán Diaz, doctor en Historia, secretario de redacción de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero

Guillermo Gigliani – Economista

Dr. David Comedi, físico, profesor asociado de la UNT e investigador principal del CONICET

Dra. Ana calafat profesora seminario ddhh de la Facultad de derecho UNCO

Rodolfo Leyria, Sebastián Romero y Héctor Tosco, agrupación 5 de febrero naranja de Luz y fuerza de Córdoba

Mónica Insaurralde (Prof. Adjunta Área Didáctica Dpto. Educación- Universidad Nacional Luján)

Juan Delgado, historiador, catedrático de la Universidad de Quilmes e investigador CONICET

Fernando Silva Nieto Médico, Docente de las Facultades de Medicina de la UBA y de la UNLaM

Carlos “chuzo” González Auintana, Abogado Mesa de trabajo por los DDHH de Córdoba

Colectivos Unidos, Colombia

Socialist Resurgence, EEUU

PSTU Brasil

LIT CI Liga Internacional de los Trabajadores

Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la Universidad Central de Venezuela

Tendencia Internacional Comunista Revolucionaria (RCIT)

Marco Ferrando, portavoz nacional del Partito comunista dei lavoratori (PCL), Italia

Franco Grisolia, responsable internacional Partito comunista dei lavoratori (PCL), Italia

Javo Ferreira y Violeta Tamayo, de la LORCI (Fracción Trotskista, Bolivia)

Milton Temer Assina, fundador do PSOL, Brasil

Juliano Medeiros Assina, presidente do PSOL, Brasil

Plínio de Arruda Sampaio, editor Contrapoder y dirigente de la izquierda del PSOL, Brasil

Luciana Genro Assina, Diputada estadual RGS

Sâmia Bomfim, deputada federal do PSOL, Brasil

Erika Hilton, Deputada Estadual do PSOL SP, Brasil

Luana Alves, Vereadora PSOL SP, Brasil

Babá, fundador do PSOL e dirigente da CST, Brasil

Soraya Misleh, Frente em Defesa do Povo Palestino, Brasil

Berna Menezes, Executiva Nacional do PSOL, Brasil

Nuevo MAS y corriente internacional Socialismo o Barbarie

Juan Carlos Beica, Convergencia Socialista de Combate

MTR 12 de Abril

Espacio de Generos y Diversidades «Las Mariposas» del MTR 12 de Abril

Juventud Guevarista

Rafael Nahuel del MTR 12 de Abril

PRML, Partido Revolucionario Marxista Leninista

PO Tendencia

Emancipacion Sur

Comuna Socialista

FdLAT (Frente de Liberación Agustín Tosco

Dra Roxana Rivas, integrante del Equipo Misionero de DDHH, Justicia y Genero y del Equipo Defensor de Maria Ovando

Mario Coutone, docente universitario, miembro de la Comisión Directiva ADUNaM (Asoc Docente Universitario Universida Nacional de Misiones)

Raquel Osorio, canditada a diputada provincial en Misiones, Izquierda Socialista

Valeria Ianni – Venceremos Partido de Trabajadorxs.

Luis Giannini, docente jubilado

Ricardo Di Mario, Licenciado en Historia, Poeta, Escritor, Traslasierras Córdoba

Kev Hayes, delegado de la Ford (retirado), EEUU

Mauro Schoenefeld, presidente centro de estudiantes Instituto Terciario Carlos María Carena de Mina Clavero, Córdoba.

Nefi Alicia Beatriz, Jubilada

Programas «¿Sin salida?», «Metrópolis», «Fe de erratas», «Plan B(aires)» y «Ciudad Cultural» que se emiten por FM La Boca (90.1)

– Staff: Mario Hernandez, Alejandro Vainer, Silvio Schachter, Matías Eskenazi, Ana Laura Xiques, Silvia Espósito, Daniel Omar de Lucía.

– Columnistas internacionales: Ricardo Napurí (Perú), James Petras (EE UU), Antonino Infranca (Italia), Renán Vega Cantor (Colombia), Ricardo Antunes (Brasil), Mónica Riet (Uruguay)

Montserrat Gayone. Congresal de SUTEBA Bahia Blanca. Cymat CTA

Estación Finlandia, portal periodístico

