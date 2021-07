Río Negro: los candidatos de los trabajadores, o los candidatos de la pobreza, la patronal y la megaminería

Las elecciones de medio termino en la cámara de diputados, que en Río Negro representa la renovación de dos bancas merece y permite un balance. Serán 7 las formulas que competirán por las dos bancas que hasta aquí han estado ocupadas por Ayelén Esposito del Frente de Todos, y por Lorena Matzen, de Juntos por el Cambio. Ambas gobernaron dos años con Mauricio Macri como presidente (2017-2019), y dos con Alberto Fernández, aplicando brutales políticas de ajuste y saqueo contra el pueblo trabajador y los jubilados, y a favor del FMI y las patronales.

De estas políticas ha sido parte el tercer diputado por la provincia Luís Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro, que no renueva. Los candidatos de los partidos mencionados han defendido este régimen de hambre del FMI, que década tras década han hundido al país y la provincia en la desocupación y la pobreza que ha crecido al 50% de la población. En este cuadro la izquierda tiene grandes desafíos.

Los diputados de la pobreza, las patronales y la megaminería que salen (y los que quieren entrar)

Que han hundido el país y la provincia lo demuestra que la pobreza en los periodos nombrados no dejó de crecer. Hoy llega al 50% de la población del país, y al 60% entre nuestra juventud. Por otro lado el 70 % de los trabajadores activos están por debajo de la línea de pobreza, como ocurre con los trabajadores de salud y rurales de esta provincia. Los candidatos de los partidos patronales que aparecen como postulantes cargan con ser parte de esta política de ajuste, saqueo y hambre, desenvolviendo las políticas del FMI. Ayelen, Lorena y Luis en el parlamento nacional, por igual y aunque intenten aparecer como partidos diferentes han defendido estos intereses. Es decir, las definiciones de estas tres alianzas patronales han sido sistemáticamente en defensa de la patronal, que en esta provincia se prueba sobre todo con la frutícola, con eliminación de retenciones y regulares subsidios estatales y compras de maquinarias, pero también son responsables de la pobreza y del avance de la megaminería.

Por un lado tenemos a Agustín Domingo y Mercedes Iberó, ambos de Bariloche, que son el producto del acuerdo y las pujas que existen en Juntos Somos Río Negro entre Alberto Weretilneck y Arabela Carreras. Los suplentes son Marcela Ávila y Lucas Pica, actuales legisladores provinciales. Tienen como principal objetivo ampliar el lugar de Juntos en el parlamento nacional. Para ello ha sumado a su alianza al MPP nacional. Agustín Domingo, ex Ministro de Economía fue un artífice del endeudamiento del Plan Castello junto con Weretilneck, eyectado cuando Carreras llegó a la gobernación. Iberó, secretaria de salud de Río Negro ha sido la vocera oficial del gobierno de Carreras y coadministradora del brutal impacto de la pandemia en Río Negro, que tiene varios de los peores índices del país y que tiene entre sus razones el sistemático vaciamiento del sistema de salud. Su postura, como no podía ser otra es intentar aparecer “en el medio”, como dice el propio Domingo, del kirchnerismo y el macrismo, algo que en los hechos no existe. El oficialismo provincial ha sido oficialista de los oficialismos nacionales y ha aplicado las mismas políticas defendiendo a los mismos sectores.

Por el lado del Frente de Todos rionegrino (Pj, Frente Grande, Kolina y RÍO) los candidatos son José Luís Berros, actual legislador del Frente de Todos y el presidente del bloque, y Ana Marks, ultra kirchnerista y ex funcionaria en Bariloche. Están secundados por Ayelén Sposito, diputada saliente, y Orlando Torres. Esta formula termina por ser la expresión del acuerdo (y la tregua) entre el sorismo y el kirchnerismo en la provincia, que ya disputan el lugar para la candidatura de la gobernación en el 2023. La foto se la sacaron María Emilia Soria, intendenta de Fiske Menuco , y el propio Martín Doñate, otro ultra kirchnerista y actual senador nacional.

El Frente de Todos intenta en esta provincia aparecer como opositor a Juntos y el macrismo, pero no puede esconder el ajuste que aplica en el país y en los municipios allí donde gobiernan. Su intento de diferenciarse por el endeudamiento de Macri y Weretilneck choca con el giró del FMI al gobierno de los Fernández, que como ya adelanto Cristina Kirchner se utilizará para pagar intereses de deuda. Además, bajo su gobierno y en pandemia la pobreza y la indigencia ha crecido como nunca antes.

En Juntos por el Cambio habrá internas, es decir una dispersión de la derecha. Por un lado el ex intendente por Cambiemos Tortoriello radical, que va junto a Adriana Ferovil (ARI), secundados por el actual intendente radical de Ingeniero Huergo, Miguel Martínez y Patricia Maizon. De Rege, dirigente también radical y ex intendente de Cipoletti, y vicegobernador va con Lorena Matzen, actual diputada nacional de Juntos por el Cambio de cuña radical, que pretende una reelección. Estos están secundados por Dilisio y Scavo. Por ultimo tenemos a German Jalabert, que se presenta en alianza con Elsa Lobos, ambos de orígenes radicales, que llevan de suplentes a Pablo Vuotto y a María Luisa Amreir. Las internas de Juntos por el Cambio son, un reflejo de la crisis y las internas que priman en el radicalismo.

De conjunto tenemos a estas tres fuerzas patronales conviviendo y pactando en el congreso nacional, pero también en la legislatura provincial. Los candidatos de las fuerzas mencionadas no tienen nada que ofrecer al pueblo trabajador rionegrino, sino solo mas que ajuste, hambre y pobreza. Hay que señalar con claridad que dichos candidatos no han defendido ni impulsado ninguno de los reclamos de la clase trabajadora provincial, sea salarios dignos, trabajo, la zona desfavorable, tierra y vivienda, porque representan y defienden intereses patronales. Además son todos fieles promotores de la megaminería.

Un párrafo aparte merecen por un lado el Partido Socialista, que lleva a Paolo Etchepareborda, luego de que dicho partido se abriera de la alianza del Frente de Todos, en un intento por mantener cautivo un electorado que ve en el PS una defensa de algunos derechos ambientales y obreros que como se demostró yendo en alianza con el gobierno y adhiriéndose al estado no es tal. Luego tenemos al nuevo MÁS, que lleva a Elena Correa, y que pretende junto con el PS pasar las PASO. Por último el MST, que quiso internas en el Frente de Izquierda Unidad, y lleva a Jorge Paulic.

Los trabajadores candidatos en la lista 1A Unidad de la Izquierda

Frente a esto tres bloques patronales y las expresiones de izquierda y centro izquierda se paran los candidatos de la lista 1A Unidad de la Izquierda en el Frente de Izquierda Unidad, que representa el 80% del total de la izquierda. Esta lleva como candidatos a diputados a Norma Dardik, trabajadora de la salud pública, y referente provincial de su lucha, dirigente del Partido Obrero y referente de la lucha por tierra y vivienda; y Armando Aligia, dirigente de Izquierda Socialista, docente, activista ambiental, investigador señor del Conicet y delegado de ATE. Terminan por completar la lista Laura Santilla del PTS, docente, y Gabriel Musa, actual concejal del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad en General Godoy.

Cada uno de estos candidatos son parte y representantes de diversas luchas de la clase trabajadora. Sin dudas que las luchas contra el ajuste, de los trabajadores de salud, rurales, del empaque, de cámaras de frio, estatales y contra la depredación ambiental están representados en esta lista.

Vamos con la izquierda contra quienes nos han hundido en la pobreza y la desocupación.

Vamos con la lista 1A Unidad de la Izquierda. Al ajuste lo enfrentamos con la izquierda.

