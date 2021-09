Romina Del Plá en Ezeiza: “Solo el FIT-U prohibirá los despidos y repartirá las horas de trabajo para tener pleno empleo”

Romina Del Plá visitó Ezeiza, este jueves 2, en una actividad de propaganda de las propuestas de la lista 1A Unidad de la Izquierda del FIT-U, de la cual participaron 30 compañeros del Polo Obrero junto con candidatos y simpatizantes del distrito.

Durante la visita, habló a los presentes y fue reporteada por medios locales, tras lo cual recorrió los puestos comerciales de la estación y la peatonal céntrica, donde obtuvo buena recepción de los vecinos.

“Tras los cierres de empresas bajo el macrismo, el gobierno no recuperó el empleo ni hizo cumplir la prohibición de despidos desde la cuarentena. Grandes capitalistas, como Paolo Rocca, hicieron lo que quisieron. Los recientes despidos en Siderar de Canning, como los de los tercerizados de Edesur de la firma EMA, o los de trabajadores de Garbarino o Just, no son producto de empresas en crisis sino de la intención de imponer una mayor flexibilidad laboral. Solo el FIT-U prohibirá los despidos y repartirá las horas de trabajo para tener pleno empleo”, manifestó Romina.

Por eso, planteó “concentrar el voto en una alternativa por el salario, por la defensa de los convenios colectivos de trabajo, de la lucha por trabajo genuino, de la necesidad de un plan de obras públicas, de que los recursos no se vayan a los acreedores internacionales y de un aumento de emergencia a los jubilados. Todos estos planteos los levanta el Frente de Izquierda Unidad”.

Entre los presentes se encontraban compañeros del Polo Obrero, ferroviarios, trabajadores de la alimentación y auxiliares de escuela.

Participaron también el historiador y docente Luis Brunetto, candidato a concejal, y la también docente y dirigente gremial de la lista Multicolor de Suteba, Alejandra Perovich, candidata a primera consejera escolar.

Ambos candidatos vienen desarrollando la campaña local con recorridas de escuelas, donde han obtenido una gran repercusión entre la comunidad educativa local.

El carácter lluvioso de la jornada no impidió que se distribuyeran miles de plataformas en el corazón del distrito.

