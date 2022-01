Salta: ministro de la Producción festeja el saqueo minero

Con un hilo de twitter, el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable, celebró las exportaciones de oro realizadas por la empresa Mansfield propietaria del proyecto Lindero, el primero de megaminería que está produciendo en Salta.

Recordemos que en su etapa de construcción, Mansfield dejó en la calle a 250 trabajadores de la tercerizada EDVSA, en plena pandemia cuando se suponía que los despidos estaban prohibidos. Estos trabajadores realizaron un acampe de cinco meses que desde el Partido Obrero acompañamos de principio a fin.

Según el hilo del ministro De Los Ríos, Mansfield produjo desde sus inicios a finales de 2020 y todo 2021, la cantidad de 71 mil onzas de oro, que se supone fueron exportadas en su totalidad. Además celebró que la producción de oro creciera un 53% en un año.

Sin embargo la empresa canadiense Fortuna Silver, propietaria del Mansfield, reporta en su página web una producción de 104 mil onzas de oro.

Si consideramos que el oro en esas fechas nunca estuvo por debajo de los U$S 1.700 la onza, y que el costo promedio de producción según lo que informa la propia empresa fue de aproximadamente U$S 1.100, podemos estimar que la empresa embolsó una suma de 62,4 millones de dólares, que a un valor promedio del dólar mayorista de $80 en 2021, significan 4.992 millones de pesos aproximadamente. Claro que todo este cálculo es suponiendo que la empresa no omitió nada en su declaración jurada, que es la forma en que se contabiliza el mineral extraído en la Argentina. Aunque parece que el que falsea los datos en este caso es el ministro.

Si analizamos el presupuesto provincial del año 2021 podemos ver que en concepto de canon y regalías mineras se estimó un ingreso de aproximadamente 310 millones de pesos, el total de las empresas mineras dejaron a Salta por estos conceptos tan solo el 6% de lo que embolsó Mansfield en 2021. A esto hay que sumar que se llevaron un recurso no renovable.

Es importante recordar que a finales del 2020 se aprobó una nueva ley de regalías que afecta brutalmente a los municipios productores que pasarán de percibir el 50% de regalías a un 11,25%.

El oro en Salta es extraído por Mansfield con el método de la minería a cielo abierto con uso de cianuro y de enormes volúmenes de agua, recurso muy escaso en la Puna. Se necesita procesar una tonelada de mineral para extraer entre 0,77 y 1,04 gramos de oro.

En el mismo hilo el ministro destaca que Mansfield emplearía actualmente a 485 trabajadores que según él la mayoría son de la región de Los Andes y de otros municipios de la provincia sin dar detalles. Según la información de la empresa en 2020 empleaban a tan solo 48 personas de Tolar Grande en el departamento de Los Andes y 290 del resto de Salta. Habrá que ver si creció la planta de personal o el ministro presentó otra declaración jurada a favor de la empresa.

Lo que expresan los números festejados por el ministro salteño, y seguramente también los festeja el gobierno nacional, son la expresión del saqueo total de los recursos mineros de Salta y del país. Mientras los gobiernos festejan que con estos números juntarán algunos verdes más para pagarle la deuda fraudulenta al FMI, y la multinacional canadiense la junta en pala, en Salta los niños de las comunidades originarias del norte siguen muriendo de hambre y por falta de agua potable, situación esta última que padecen miles de familias salteñas en toda la provincia.

No hay nada que festejar, hay mucho por organizar, mucho por luchar. Las luchas de los pueblos de Mendoza y Chubut contra la megaminería y el Atlanticazo contra las petroleras offshore en la costa argentina son un importante envión.