San Juan: los negocios multimillonarios de Roberto Basualdo y Sergio Uñac

El pasado lunes 31 de mayo, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, coronaba el lanzamiento del programa Proteger Empleo, para “cuidar los puestos de trabajo y fortalecer el sistema económico de la provincia” (Si San Juan, 31/05). En este marco, salió a la luz el acuerdo multimillonario de alquiler entre Sergio Uñac y Roberto Basualdo.

El programa consiste en una ayuda económica para los sectores críticos cerrados por el confinamiento producto de la pandemia y cuenta con una inversión que ronda los $1.000 millones. Según el medio oficial del gobierno provincial, se pretende alcanzar “a más de 10.000 empleados en relación de dependencia, lo que impacta en alrededor de 1.200 empresas sanjuaninas, y unos 5.000 monotributistas y autónomos” (Ídem).

En el mismo discurso que dio en Casa de Gobierno, Uñac no olvidó referirse también a los empresarios de la provincia, aduciendo que este programa también tenía como fin “aliviar el bolsillo del empresario por hasta 4 meses”. Lo que fue recibido como un festejo para la cúpula pj-kirchnerista que gobierna nuestra provincia, fue rápidamente frenado por la noticia tapa de medios del acuerdo multimillonario que tiene el gobierno con el senador nacional y referente de la oposición, Roberto Basualdo.

Resulta que el gobierno uñaquista decidió mejorar la atención de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Deporte y para ello alquiló un lujoso edificio ubicado en el centro de la provincia, frente a la Plaza 25 de Mayo. El edificio cuenta con un subsuelo, seis pisos y un penthouse para reuniones. Los números depositados por mes para el alquiler de este edificio son increíbles: “El gobierno desembolsa mensualmente $1.422.500. Esto lo hace a través de la Bolsa de Comercio, que es la encargada de la renta” (Diario Huarpe, 30/05).

No sólo el acuerdo millonario es ampliamente repudiado porque desnuda el régimen cómplice del gobierno con la oposición, sino también la suma exacerbada que el gobierno gasta mensualmente en este alquiler en una provincia donde el propio gobernador y su equipo de gobierno no olvidan nunca de mencionar la enorme preocupación que sienten por los trabajadores y las trabajadoras: una preocupación que al parecer, no se cristaliza más allá de los límites del sillón del gobernador.

Gobierno de San Juan y Roberto Basualdo

Al parecer, las relaciones de estos dos opositores exceden el trato político y también se desenvuelven en el ámbito económico desde por lo menos 2018. Según Diario Huarpe, a través de MB Emprendimientos Inmobiliarios SRL, con el alquiler de inmuebles, los dos referentes mantienen negocios. Cabe aclarar que MB Emprendimientos Inmobiliarios es propiedad de la familia Basualdo.

A modo de ejemplo, donde estaba la sede del Partido Producción y Trabajo -partido político al que pertenece actualmente el Senador Basualdo- funciona la Junta de Clasificación Docente de la Rama Media y Superior.

Según declaró el propio senador nacional, en su última declaración jurada dijo tener $417.6 millones, casi un 20% más que lo declarado en 2019, que eran alrededor de $352.7 millones. Es el cuarto dirigente con más patrimonio de la Cámara Alta.

Es urgente poder desnudar las políticas de colaboracionismo entre los gobiernos de todos los colores políticos, entendiendo que debemos rechazarlas de lleno porque lo único que tienen por común es la lapidación de los y de las trabajadoras. Los sueños compartidos entre los dos partidos opositores se sostienen sobre la ofensiva al pueblo sanjuanino, que debe contrarrestarlo con una presencia altamente callejera.

En una ciudad donde los supuestos opositores son cortesanos de Basualdo y del frente “Producción y Trabajo”, la única salida es la organización independiente de los trabajadores y desocupados. Llamamos a los y las sanjuaninas a organizarse sobre esta hoja de ruta, en pos de unificar los reclamos de la clase obrera.

Read more