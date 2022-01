San Miguel se planta contra la clausura de growshops

A las 12 horas del martes lxs trabajadorxs del growshop Jardín Primitivo, organizaciones de cultivadorxs -como Oeste Cultiva-, junto a vecinos y vecinas del distrito de San Miguel, concentraron frente al Palacio Municipal con un reclamo claro: ¡Abajo la clausura de growshops! ¡San Miguel se planta! Luego, movilizaron hasta las oficinas de la Dirección de Habilitaciones del municipio para que lxs trabajadorxs del vivero clausurado, junto a su abogada, presenten un descargo contra la clausura arbitraria de Jardín Primitivo, que se suma a otras tantas desarrolladas en el 2021.

Cabe destacar que la respuesta del responsable directo, Mariano Calvente (Subsecretario de Control y Ordenamiento Urbano), y de los propios funcionarios de Habilitaciones y del Municipio fue, en primera instancia, no recibirlos ni aceptar el descargo formal; en segundo lugar, rodear con policía local y bonaerense tanto el municipio como Habilitaciones, en clara postura de amedrentamiento a una movilización pacífica; y en última instancia, volver a citar a los damnificados y a la abogada para el día miércoles 12, a las 9 de la mañana.

Que a San Miguel lo gobiernan dinosaurios del medioevo no es ninguna novedad: se han censurados muestras artísticas y libros, el municipio se declaró “celeste”, se clausuraron espacios culturales independientes, y podemos seguir con la lista. Lo particular de este caso es que se trata de nada más ni nada menos que de un avasallamiento contra la ley de Cannabis Medicinal, ley de orden nacional 27.350 a la que el municipio, por lo visto, no adhiere. Es decir, se trata de impedir que lxs cultivadorxs y pacientes registradxs en el Reprocann puedan ejercer su derecho a cultivar (para sí o para tercerxs) y hacerlo informados y con todos los recursos necesarios. Un disparate total que busca regimentar, por sobre todo, a la juventud. Juventud privada de trabajo, privada de vivienda, privada del cannabis medicinal para tratar el estrés, ansiedad, depresión causados por la situación antes mencionada.

La persecución a consumidorxs y cultivadorxs es parte de esta política represiva; mientras los tranzas en los barrios, en connivencia con la policía, siguen distribuyendo y haciendo del narcotráfico la única salida para lxs pibxs que no ven respuestas, ni en el sector privado ni del Estado, a la crisis estructural que nos atraviesa.

Seguir movilizadxs y organizadxs por el cumplimiento de la ley 27.350 será la clave para desarrollar un movimiento que derribe todo vestigio reaccionario de San Miguel. Derrotar las clausuras de los Growshops será un paso en este sentido.

¡Abajo la clausura. No más presos por cultivar!

