Santa Cruz: frente a los candidatos del ajuste, vamos con la izquierda

Las elecciones legislativas de medio tiempo suman a lo largo y ancho del país una serie interminable de cambios de equipo, retractaciones, renunciamientos y todo tipo de operetas en los “teams” patronales. El Frente de Todos, Juntos por el Cambio y todas las variantes patronales juegan a las escondidas, especulan y se profieren todo tipo de agresiones, sin embargo, ninguna de ellas ofrece respuestas concretas y un plan de salida de la crisis a las mayorías. Ninguno tiene un plan para los millones de pobres y desocupados que todos juntos han generado en las últimas décadas que les tocó gobernar. En Santa Cruz la situación no difiere de este cuadro.

El frente del gobierno que dejó afuera a todos

El Frente de Todos apuesta por cuadros medios que, de todos modos, cargan con una gestión provincial que se ha destacado por su inoperancia, indolencia e insensibilidad ante los problemas de las mayorías. Una gestión que se ufana una y otra vez de haber terminado con el déficit presupuestario provincial pero evita reconocer que dicho ajuste presupuestario se produjo a costa del ajuste de los salarios de los estatales santacruceños, de la desinversión y abandono en materia educativa, de la ausencia de una política sanitaria que hubiera podido evitar el colapso y con ello la elevada tasa de muertes producto de la pandemia.

Un gobierno provincial que naufragó en las gélidas aguas del relato y que terminó ahogando en la realidad a miles. Basta mencionar los propios datos del Indec que señalan el crecimiento sin freno de la pobreza en la provincia de la megaminería exportadora y el petróleo.

La lista de diputados nacionales del Frente de Todos será encabezada por el intendente de Puerto Deseado, Gustavo “Kaky” González, y secundado por una funcionaria de la municipalidad de Río Gallegos, Moira Lanezán Sancho, exUCR, y Carlos Aparicio, del área de Trabajo de Caleta Olivia.

González ha protagonizado extensos conflictos con los trabajadores de su municipio por salarios y los propios referentes de ATE -que hoy lo acompañan en su lista- lo han acusado de borrar con el codo lo que escribía con la mano allá por 2019 ante el incumplimiento de los acuerdos paritarios por parte del intendente (NOVA Santa Cruz, 27/08/19).

SER o abandonar

SER es el espacio liderado por el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, que ayudó, Ley de Lemas mediante, a la reelección de la gobernadora Alicia Kirchner. Vidal dio el portazo y se presentó por fuera de la alianza gobernante aunque ninguno de los funcionarios provinciales provenientes de su espacio renunció a sus cargos en el ejecutivo provincial.

Recordemos que el 9 de abril de 2015 en Caleta Olivia se produjo el asesinato del trabajador de la construcción Reynaldo Vargas. Por dicho crimen, uno de los vinculados es el propio Claudio Vidal, ya que el disparo salió desde adentro de la sede del gremio que él dirige.

En los allanamientos ordenados por el Juez que atendía la causa a las distintas delegaciones del Sindicato de Petroleros se encontraron 20 armas de fuego calibre 9 mm y 500 mil pesos en efectivo. Toda una muestra de la “renovación de la política” que plantea Vidal, acusado de perseguir y obligar a renunciar a aquellos trabajadores que no se someten a su poder. (La Tecla Patagonia, Santa Cruz 22/11/2018)

En este mismo espacio político, una nota destacada por la prensa local es el “retorno” a la política del exgobernador Sergio Acevedo. El mismo que renunció a la gobernación de Santa Cruz en 2006 argumentando años después su oposición a la forma en la cual se asignaba y financiaba la obra pública en la provincia, pero más allá y más acá de las declaraciones al periodismo no hubo ni una sola denuncia del renunciante al respecto.

El abandono de Acevedo es toda una postal sobre los referentes de ambos frentes patronales, mucho principio declamado pero poco coraje y convicciones para poner fin a los negociados de pocos y generar políticas que beneficien a todos. Mientras tanto, las localidades del noroeste santacruceño continúan esperando una solución a la falta de agua potable y hay miles de desocupados abandonados a su suerte.

Esta lista encabezada por Claudio Vidal cuenta además con el apoyo de diversos dirigentes marginados del radicalismo que aportaran su apoyo.

Con esta oposición Santa Cruz no Cambia.

Cambia Santa Cruz es el frente que agrupa a la oposición parlamentaria santacruceña y en él se destaca la participación de varias líneas internas del radicalismo y del partido provincial Encuentro Ciudadano. No vamos a detenernos en detalle en cada uno de los candidatos de este frente en particular pero basta mencionar como muestra que uno de los que participará en las primarias abiertas del mes de septiembre como precandidato de este espacio es Omar Zeidan, exinterventor de YCF Río Turbio durante la gestión macrista y recordado por los cientos de trabajadores despedidos y por el irregular manejos de la empresa.

La referente más importante del radicalismo que competirá en este espacio es quizás la diputada nacional Roxana Reyes, que tratará de renovar su banca y que acompañó cuanta política de ajuste impulsó Macri durante su mandato.

Reyes, Zeidan y los demás dirigentes de este espacio son parte responsable de la situación económica y social generada por la gestión amarilla aunque se hagan en muchos casos los desentendidos.

En cuanto a la lista del partido provincial Encuentro Ciudadano, es encabezada por Gabriela Mestelán, que pretende mostrarse como una candidata “honesta”, sin embargo, no puede desentenderse sobre de las acciones y decisiones de sus socios con los cuales competirá en las primarias y formará listas conjuntas en noviembre. De cualquier manera, no presenta ningún programa para modificar la desigualdad social creciente ni la pobreza, no aportará soluciones a los miles de desocupados, ni aportará una salida de fondo para el conjunto de la población.

Es necesario entonces un proyecto de salida política que ponga fin a los negociados y el saqueo petrolero, pesquero y el de la megaminería que se lleva todo y no nos deja más que contaminación.

Frente al abandono y falta de respuestas ofrecemos una salida

Desde el Frente de Izquierda Unidad ofrecemos un programa de salida y candidatos que nunca abandonan la lucha por mejores condiciones de vida para los miles de excluidos.

En este marco hacemos un llamado a apoyar con el voto a nuestra lista de precandidatos al Congreso Nacional. Lista 1-A “Unidad de la Izquierda”. Encabezada por Nicolás Gutiérrez (PO), dirigente del Polo Obrero y referente de la lucha de los jóvenes de Caleta Olivia por conectividad y condiciones para que todos los estudiantes puedan acceder a su derecho a la educación. El segundo lugar de la lista estará ocupado por Adriana Astolfo (IS), histórica dirigente de AdoSaC Pico Truncado. En tercer lugar se sitúa Miguel Del Plá (PO), Secretario General de la CTA Autónoma Santa Cruz. Como primer suplente se destaca la candidatura de Ada Vivanco (PO), actual vocal electa en la Junta de Clasificación de Educación Secundaria y de amplia y reconocida trayectoria en el gremio docente AdoSaC. Completan la lista Luis Díaz (IS) y Paula Esther Burgo (PTS).

Desde el FIT-U proponemos como salida laboral la reactivación de la obra pública, que también traerá soluciones a las condiciones de vida de muchos barrios postergados de las localidades de Santa Cruz; un programa de remediación ambiental que absorba la inmensa mano de obra desocupada en el norte provincial y ayude a paliar los efectos de la actividad petrolera; nacionalización bajo control obrero de los recursos naturales en función de obtener recursos para recomponer los salarios de los trabajadores estatales, docentes y de la salud y permita elevar el presupuesto educativo y de salud.

Vamos por el trabajo, la salud, el salario y la educación. Al ajuste lo enfrentamos con la izquierda

Read more