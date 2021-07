Villa Regina: la lucha por tierra y vivienda continúa

Hoy por la mañana y con temperaturas bajo cero se cortó la calle principal frente al municipio de Villa Regina entre el Polo Obrero y la Asamblea por el Techo Propio N°2, reclamando al poder político una respuesta concreta al déficit habitacional. Hay que recordar que el anterior gobierno local del Frente para la Victoria y el de General Godoy del mismo partido habían sellado un acuerdo para utilizar tierras entre ambas localidades con diferentes destinos, entre ellos un loteo para la Asamblea 2. Dicho acuerdo ha estado durmiendo años en un cajón, sin ningún tipo de avances. Hoy el acuerdo intenta ser desconocido por el actual gobierno de Juntos Somos Río Negro.

Quien está al frene de dicho gobierno, el intendente Marcelo Orazi, mientras se realizaba el corte y piquete intentó escaparse por una salida lateral del municipio, y rápidamente fue interpelado por los vecinos. Fastidiado y de mal modo declaró: «No hay respuesta».

Desde hace ya más de 9 meses la maniobra del gobierno local de Juntos Somos Río Negro consiste en esperar un «estudio sobre factibilidad de suelos», que hasta el día de la fecha no ha sido presentado. Al ser interrogado sobre el nombre del ingeniero al que se contrató para tal informe dijo no saber. Por el lado del gobierno de General Godoy manifiestan que no puede hacerse nada, porque toda la tierra sería un arenal, pero sin haberlo demostrado. Vemos que cuando se trata también de ir contra el derecho a la tierra y vivienda para la clase trabajadora solo hay negativas y dilaciones, sin grietas entre los partidos del régimen.

Los y las vecinas expresaron su malestar y votaron continuar con la protesta, y darle continuidad al plan de lucha con más acciones callejeras para los próximos días.

Tierra para vivir. No para especulación.

