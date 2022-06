Por un paro nacional: “es muy importante que se unan y salgan todos los sectores”

En el marco de la campaña por el paro nacional y plan de lucha que surge de la multitudinaria Marcha Federal, lanzamos una serie de entrevistas a delegadxs y activistas, protagonistas de diversas luchas, para fortalecer y poner en pie un movimiento al interior de la clase obrera organizada en sindicatos que pueda conquistar medidas de lucha que golpeen el ajuste del gobierno nacional y el FMI. Desde Prensa Obrera realizamos la siguiente entrevista a Jessica Oyarzún, delegada de ATECh de la escuela 524 de Puerto Madryn, Chubut.

1. ¿Cómo es la situación de tu escuela? A nivel edilicio, las problemáticas de lxs docentes y estudiantes.

Nosotros somos una escuela muy chica, la matrícula aproximada de chicos en nuestra escuela es de 45, o un poquito más. Somos unos 10 docentes, contando a las especiales de educación física y musicoterapia.

Nuestra escuela es bastante nueva, debe tener unos 8-10 años. A medida que pasa el tiempo vamos viendo algunas cosas en cuestiones edilicias, por ejemplo rajaduras y se nos están cayendo las rejas. Todo es por falta de mantenimiento. Hace rato que se está pidiendo la división del patio. Nosotros compartimos patio con la escuela N° 46 (N°170 a la tarde). Hasta ahora no se ha logrado nada.

En el año 2017-2018 se nos rompió una de las calderas, de una de las salas de la escuela, que es de la parte de ABD, estimulación temprana y jardincito. Estuvo rota por dos años, aproximadamente, así que no podíamos hacer uso de esos espacios, que para nosotros son espacios muy importantes porque son para los más chiquitos.

2. ¿Cómo ves la situación del gremio docente en la actualidad? ¿Cuáles son los motivos que los llevan a parar y movilizar?

Yo veo mucha desmotivación, pero también creo que es culpa del gremio por desmovilizar y no tener acciones concretas. Creo que eso no ayuda mucho. Que no nos hayan dado pelota en todos estos años de lucha que hemos tenido te desmotiva un montón, te da ganas de mandar todo a la mierda.

También puedo hablar por mi escuela. Nos cuesta muchísimo el tema de las asambleas, de hacer los mandatos. El otro día fuimos tres compañeras de mi escuela a la marcha y para mí es un montón. Yo lo veo todo muy desmovilizado, muy apagado, me da miedo.

Puede ser también una cuestión de paciencia que tengamos que tener, de volver a construir la lucha que teníamos antes. Yo sé que va a ser una tarea difícil, pero creo que va desde ahí: empezar nosotros mismos desde algún lugar a motivar al resto de lxs compañerxs.

3. ¿Qué te parece el planteo que surge de la Marcha Federal multitudinaria de la importancia de la convocatoria a un paro nacional de la CGT y todos los sindicatos; un plan de lucha que una a ocupados y desocupados por las distintas reivindicaciones?

Yo creo que es muy importante, principalmente para que se unan y salgan todos los sectores. Para que vean que el descontento no es solamente de un sector. También creo que es importante porque hay muchos gremios regionales o provinciales que no escuchan a sus bases. Entonces están como que no pueden hacer nada. Mis compañeras de ATE por ejemplo, por el paro nacional del martes pasado, estaban recontentas… porque si fuera por Quiroga no pasa nada. Entonces sé por ellas que hubo bastante acatamiento, y más por parte de los compañeros de ATE.

Creo que es hipernecesario por esta cuestión de que el ajuste nos está dando a todos en la nuca, a todos sin distinción. Entonces creo que es muy necesario para poder hacer frente a estos maleantes que no escuchan a las bases, que nos tienen bajo la línea de pobreza.