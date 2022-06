Río Negro: un resumen de la lucha de salud que continúa

Desde hace un año y medio, las y los trabajadores hospitalarios de Río Negro comenzaron un sistemático plan de lucha con una batería de iniciativas en reclamo de recomposición salarial, condiciones laborales y en contra del vaciamiento del sistema público de salud, el cual quedó expuesto con total claridad en la pandemia.

Este proceso de lucha viene siendo librada en forma de autoconvocada, ya que ante las reiteradas entregas por parte de la dirección de ATE, las y los compañeros han puesto en pie su propio sindicato, creando en poco tiempo el primer gremio de la salud pública en Río Negro, Asspur. Este joven sindicato ha puesto en agenda todos los ataques que viven las y los trabajadores de salud y el calamitoso estado del sistema sanitario.

En el aspecto salarial, Asspur expuso los básicos miserables en todos los oficios y sectores de salud, que van de $4.000 a $20.000, y el desmantelamiento del mismo con grandes sumas en negro. Y, junto con ello, la destrucción de la jornada laboral, puesto que para vivir y llegar a fin de mes hay que realizar importantes horas extras. Además, Asspur rechaza el aumento de la edad jubilatoria que se impera en los hechos, y exige la reducción de la edad jubilatoria hoy en 65 años para compañeros y 60 para las compañeras; todo sobre la base del 82% móvil.

El cuadro de ataques al que han sido sometidos las y los trabajadores es aceptado por las burocracias sindicales, las cuales avalan los continuos parches de sumas en negro y el llamado “plus pandemia”. En esa línea, la paritaria 2022 desencadenó rechazos masivos, ya que se decretaron aumentos para el primer semestre de 22%, luego el 24% y ahora un 30%, con un 2% adicional no bonificable. Esto ha sido rechazado por el sindicato Asspur y sus asambleas. Por si no fuera poco, hace semanas el gobierno de Juntos Somos Río Negro no liquidó las horas extra, que representan el 45-50% de los ingresos, hecho que motivó un paro general en todos los hospitales de la provincia.

Al correr de las semanas, finalmente la dirección de la Verde de Ate y la conducción de Unter aceptaron el 32% como suma final, en cuotas del 12% para mayo y de 8% para junio. Ante este escenario, Asspur continúa con sus reclamos, y ha votado para la semana en curso un paro de 5 días con distintas acciones en toda la provincia. La exigencia de Asspur incluye un básico inicial de $100.000, algo elemental para que todo el sector no profesional de salud no esté por debajo de la línea de pobreza.

Ante el plan de lucha realizado, el gobierno convocó a dos reuniones para luego cancelarlas, generando más bronca de las y los compañeros. En el paro en curso, con especial acatamiento en los hospitales de mayor complejidad y con la participación de nuevos sectores, crecen las asambleas y se refuerza la intervención de las y los compañeros en las movilizaciones y en los cortes de ruta.

En estos momentos se está llevando a cabo una reunión con el ministro de Trabajo de la provincia, tras la cual un nuevo plenario de delegados evaluará su resultado. La lucha de Asspur, con asambleas, paros y piquetes es extraordinaria. Apoyemosla a fondo.