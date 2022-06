Rosario: represión y desalojo a familias sin techo en la toma del Barrio Toba

El jueves 2 de junio la Policía de Santa Fe llevó adelante un violento operativo en Rosario para desalojar los terrenos ocupados en Circunvalación y Maradona, en el Barrio Toba.

Decenas de familias sin techo, muchas de ellas de la diversas comunidades originarias, se asentaron en un basural bajo chapas y cartones que improvisadamente pusieron para poder protegerse del frío, pero tras cinco días fueron reprimidas por efectivos de la policía provincial y antimotines, con el aval del intendente Pablo Javkin y el gobernador Omar Perotti. Madres con sus hijos, ancianos, y todos los vecinos presentes en la toma fueron desalojadas a los golpes. Además se llevaron detenida, con extrema violencia, a una vecina embarazada.

Los testimonios de quienes ocuparon las tierras, expresan la terrible situación de habitacional que vive la provincia, y la miseria social en general. Afrontar los alquileres para muchas familias que no perciben más que una tarjeta de ayuda social se ha convertido en una situación insostenible, en una Argentina que tiene a casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza y con una creciente inflación que no se detiene. Uno de los testimonios más resonantes de la toma, fue el de una mujer que ocupaba el predio para no tener que seguir conviviendo en una misma casa con 18 familiares.

Entre tanto, el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, en un intento de deslegitimar el reclamo auténtico de las familias, salió a atacar a las organizaciones de izquierda que se hicieron presentes en el corte, aludiendo que la toma estaba organizada por las mismas, con fines de lucrar con tierras privadas.

Carla Deiana salió al cruce, denunciando esta maniobra y declaró que “las organizaciones piqueteras nos hicimos presentes en solidaridad con los vecinos reprimidos que reclaman un pedacito de tierra en un predio abandonado, un basural donde han encontrado víboras, alacranes, armas de fuego, porque funciona al servicio de bandas delictivas, una zona deliberada con connivencia estatal”.

Como contracara, al ritmo que crecen las carencias en las barriadas populares también crece la especulación inmobiliaria en la provincia de Santa Fe. Cada vez hay más terrenos ociosos, megatorres vacías y countries, construcciones financiadas con dudosos recursos, todo esto con la venia de todos los gobiernos, en todos los niveles.

Desde la tarde el Polo Obrero de Rosario lanzó una campaña en solidaridad con los vecinos desalojados, realizando múltiples cortes en distintos puntos de la ciudad. Reclamando por la tierra y la vivienda, un plan de obras y viviendas populares, la urbanización de los barrios populares y los asentamientos, la creación de un banco de tierras y la generación de un impuesto a la vivienda ociosa.