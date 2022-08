Sábado 27/8: asamblea de junta electoral de Ademys

El sábado 27 de agosto a las 10hs en el Joaquín V. González se desarrollará la asamblea de Ademys para elegir la junta electoral. De esta forma se da inicio al proceso electoral del sindicato que culminará a fines de noviembre, cuando el conjunto de lxs afiliadxs podrán votar para renovar el Consejo Directivo. Desde Tribuna Docente llevamos un planteo de defensa de la Multicolor como expresión del método del frente único para enfrentar en un solo puño las políticas antieducativas de Alberto Fernández- CFK- Massa, y Larreta- Acuña; y con el objetivo de fortalecer Ademys como canal de organización y lucha de la docencia porteña.

¿En qué cuadro tienen lugar las elecciones en Ademys?

A nivel nacional, asistimos a un recrudecimiento de la crisis económica, social y política. La designación de Massa como “superministro” reforzó una agenda de ataque a los trabajadores y sometimiento al FMI, pero no cerró la crisis al interior del gobierno ni despejó el fantasma de una corrida que termine de pudrir la situación social. El dato de inflación de julio (7,4%) puso en evidencia un aumento de los precios del 46% en lo que va del año contra salarios docentes que en la ciudad aumentaron un 36%. Es decir que perdimos un 10% sobre salarios que ya estaban muy por debajo de la línea de pobreza. Mientras la CGT y las CTA’s pactan en el Consejo del Salario un salario mínimo, vital y móvil que no cubre siquiera el 40% del costo de la canasta familiar.

Al deterioro salarial docente que compartimos con el conjunto de los trabajadores, se suma en la Ciudad de Buenos Aires un gobierno que transformó el ataque a la docencia en un eje de campaña. Recordemos que Larreta afirmó al diario Clarín que la reforma laboral empezó en la Ciudad con las pasantías estudiantiles y con la reforma del Estatuto Docente. Y se encarga todas las semanas de demostrarlo. La última es el pasaje improvisado y unilateral de las escuelas jornada simple a jornada completa dejando en el camino a decenas de docentes sin trabajo, pero la lista es muy larga: la restricción de las licencias, el manoseo de los listados y actos públicos, el vaciamiento de Obsba, la destrucción de la educación especial, la negativa a la titularización de cientos de docentes de media, superior, socioeducativa, normales, EOE, entre otros, el vaciamiento e intento de cierre de los institutos de formación docente, etcétera.

El rol de los sindicatos docentes

Este avance del gobierno contra la educación y contra los derechos docentes sólo es posible por la complicidad de las distintas burocracias sindicales y, en particular, de la conducción de UTE-Ctera que es el sindicato mayoritario. El drama de la UTE no es sólo su afinidad política con el gobierno nacional que la inhibe de impulsar luchas que rápidamente tienden a nacionalizarse, sino la integración material de su dirección al Estado porteño. Esto limita todo su accionar a una pose opositora sin ninguna intención de organizar a la docencia. La UTE va a la mesa salarial sin mandato de la docencia y sin planteo, dispuesta a dejar pasar lo que Larreta ponga sobre la mesa y antes de que un conflicto pueda ver la luz se encarga de desarmarlo porque “la correlación de fuerzas no da”.

Frente a esta defección completa de la UTE y los sindicatos burocráticos, Ademys Multicolor jugó en los últimos años un papel destacado como organizador del activismo y como referencia de un amplio sector de docentes. Incluso sectores que sin estar afiliados recurren a Ademys ante un conflicto en sus escuelas o adhieren a los paros convocados por el sindicato. En la última etapa, Ademys Multicolor encabezó la lucha contra la presencialidad sin condiciones y por recursos para la virtualización, cuando el gobierno profundizaba la precarización laboral y educativa, por las titularizaciones en media, superior, socioeducativa y todos los sectores docentes sin acceso a la titularización en sus cargos, contra la reforma reaccionaria del Estatuto, por el salario y la salud laboral. Ante la guerra declarada por el gobierno de Larreta-Acuña y la profundización del ajuste nacional, fortalecer un sindicato combativo e independiente , que impulse y promueva de manera permanente la organización y la unificación de la docencia en su conjunto para luchar es un gran desafío para lo cual la conducción Multicolor tiene que estar a la altura de las circunstancias. En este cuadro la puesta en pie de un cuerpo de delegadxs que organice las escuelas y que construya puentes entre las escuelas y el sindicato es una tarea de primer orden que la nueva conducción sindical deberá atender en detalle: Tribuna Docente es promotora e impulsora de esta política.

Más frente único

Para nosotros el frente único no debe ser sólo una vía para ganar las elecciones, sino un método permanente que sirva para concentrar toda la energía del activismo y la docencia en la lucha contra el gobierno y contra la burocracia cómplice. Con esta orientación propusimos la formación de la Multicolor en 2013, la defendimos en 2016 y 2019, y planteamos su conformación para este período con una representación real de las agrupaciones de acuerdo a su desarrollo y aportes a la construcción de Ademys mediante un plenario en el que se resuelva el orden de la misma. Hay una nueva realidad al interior del sindicato y la lista que construyamos para las próximas elecciones tiene que dar cuenta de ello.

En este sentido, entendemos que las deserciones internas producto de la crisis que sufrió Lista de Maestros /IS han colocado en riesgo de dispersión y parálisis al sindicato restándole iniciativa política frente a la Larreta- Acuña. La tarea frente a esta situación es reforzar Ademys, con iniciativas, asambleas de escuelas, y planteos gremiales que vayan a fondo, dando respuestas a cada uno de los ataques de la docencia. Hacemos un llamado a la Multicolor a redoblar esfuerzos en la batalla contra el conjunto de ataques de los gobiernos ajustadores y en el desarrollo de la vida del sindicato.

Por nuestra parte, desde Tribuna Docente asumimos la Secretaría de Asuntos Pedagógicos que estaba paralizada y la revitalizamos brindando cursos y aportando nuevas elaboraciones. Desde la Secretaría Gremial, recuperando la elaboración colectiva pudimos publicar el primer Manual del delegado del sindicato, llevamos adelante talleres de formación gremial, producimos materiales de análisis y crítica para nutrir las campañas contra los ataques del gobierno y hemos puesto a disposición de la docencia una calculadora salarial que clarifica el cobro del salario para el conjunto de lxs compañerxs. Así mismo, sostenemos con rigurosidad la Secretaría de Administración y Finanzas, y la participación activa en las comisiones de Mujeres y géneros y en la de Educación Especial.

A medida que el ritmo de la crisis se acelera, más importa tener un sindicato activo que tome iniciativas y no dude en jugársela para que la docencia intervenga abiertamente. Esto es lo que Tribuna Docente le ofrece y le reclama a la Multicolor. Vamos a la asamblea del 27 a fortalecer el frente único multicolor y dotarlo de un mayor dinamismo ante los enormes desafíos que se abren.

En este sentido tenemos tareas pendientes tales como poner en pie un cuerpo de delgadxs que organicen las escuelas y tiendan los puentes necesarios entre el sindicato y cada establecimiento educativo.