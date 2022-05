Sáenz y Kulfas festejan el saqueo minero en Salta

El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz y el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, participaron en sendos eventos vinculados a los enormes negocios de las empresas mineras.

El miércoles 4 estuvieron junto a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales y el de Catamarca, Raúl Jalil, en la Mesa del Litio que en esta oportunidad se reunió en Salta. La reunión se realizó un día después de la brutal represión a los pobladores de Choya en Andalgalá provincia de Catamarca que luchan contra el emprendimiento minero Mara – Agua Rica.

En el encuentro, los gobernadores ratificaron el dominio originario de los recursos mineros por parte de las provincias, el cual viene de la reforma menemista de la Constitución y que facilitó la profundización del saqueo minero.

Por su parte Sáenz dijo que van a trabajar para mejorar las condiciones para las empresas mineras y que esto se traduciría en desarrollo económico y en que muchos pobladores salgan de la postergación. Un discurso falso ya que Catamarca no ha dejado de estar entre las provincias más pobres del país tras veinte años de producción de litio y otros tantos de producción de oro. Morales dijo que van a seguir fortaleciendo la región del litio para tranquilidad de los inversores, lo que supone, claro, no solo más ventajas económicas para las empresas sino también el desconocimiento de los reclamos de las comunidades originarias afectadas por los proyectos de litio, para los cuales no habrá tranquilidad.

El gobernador salteño, por supuesto, no dijo ni una sola palabra sobre el lobby macrista en los negocios del litio, hecho sobre el cual nunca se pronunció y compromete nada menos que al presidente de Remsa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta).

La Mesa del Litio refleja que a la hora de la entrega de los recursos naturales y dar más beneficios a las multinacionales mineras, no hay grietas, son todos cipayos.

Al día siguiente, Sáenz y Kulfas viajaron a la Puna salteña para participar de la inauguración formal del primer proyecto de megaminería de la provincia en manos de la empresa canadiense Mansfield que explota oro en la mina Lindero.

Mansfield ya ha comenzado a exportar oro, hecho festejado en su momento por el ministro de la producción Martín De Los Ríos, con enormes dividendos para la empresa y migajas que caen en la provincia como regalías y canon minero.

Sáenz y Kulfas no se ahorraron ningún elogio para con la empresa, reforzando el verso del desarrollo e incorporando el del cuidado del ambiente. “Producir conservando y conservar produciendo” fueron las palabras de Sáenz para nada casuales ya que se trata de una explotación a cielo abierto y con utilización de cianuro, cuyas consecuencias sobre el ambiente son harto conocidas.

La presencia de Sáenz y de Kulfas en ese acto no hace más que confirmar su complicidad con una empresa donde en el mes de enero un trabajador de 26 años, Pablo Calpanchay, murió de una manera terrible al ser atrapado por una cinta transportadora que lo condujo directamente a una trituradora. Esta muerte refleja la enorme precarización laboral que existe en la minería, como la que sufrieron los 250 trabajadores tercerizados que fueron despedidos en plena cuarentena y que trabajaban en la etapa de la construcción de la mina. Cinco meses de acampe frente a las puertas de la empresa expusieron ante los ojos de todos los salteños la realidad de la minería en Salta.