Salarios familiares: el “refuerzo” se paga dejando afuera a miles de trabajadores

El reciente anuncio del ministro de Economía Sergio Massa y la titular de la Anses Fernanda Raverta de un refuerzo de $10.000 por hijo a los trabajadores con ingresos inferiores a $131.208, oculta que millones de trabajadores no acceden al cobro de los salarios familiares y otros han sido excluidos recientemente de este derecho. Así, el refuerzo de temporada se financia con el ajuste a los propios trabajadores: un escándalo.

Esto sucede debido a que los salarios familiares tienen un tope, que actualmente se encuentra en $158.366, desde el cual si uno de los padres percibe un salario bruto superior al mismo ambos quedan exentos de cobrar el salario familiar para sus hijos.

De esta forma, un trabajador que recibe un aumento paritario que lo ubica en un salario bruto de $160.000 (por arriba del tope), quedaría con un salario neto de alrededor de $132.800 –apenas por arriba de la canasta básica de pobreza medida por el Indec-, y sin derecho a la asistencia económica para sus hijos y familia (Clarín, 31/8).

Se trata de toda una porción de trabajadores que percibe ingresos netos inferiores a los $179.990 de canasta familiar que calcula la Junta Interna de ATE Indec, monto que siquiera integra el valor de alquiler de una vivienda.

A su vez, el resto de las familias obreras cuyos ingresos laborales individuales no superen el tope pero la suma de ambos salarios se encuentre por arriba del Tramo 1 (hasta $131.208) no solo no recibirán refuerzo sino que sus salarios familiares, de menor cuantía, solo aumentaron un 49,2% por movilidad, contra una inflación proyectada que podría llegar al 100%.

Pasado el refuerzo de temporada los salarios familiares del Tramo 1 también quedarán reducidos por este ajuste. El gobierno nacional anuncia “refuerzos” donde en verdad hay un recorte.

La necesidad de las familias obreras de acceder a los salarios familiares es producto del deterioro de los salarios y la capacidad económica de dichas familias en el cuadro del ajuste oficial. El gobierno es responsable de esta política, la cual es encubierta con maniobras de toda índole, para financiar al FMI, al capital financiero y a los acreedores de la deuda externa.