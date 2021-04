Acto en reclamo de vacunas en Mendoza

Este martes se desarrolló en el Km 0 de la capital mendocina un acto y agitación reclamando vacunas para todos, el destino de recursos para garantizar la asistencia en los centros sanitarios y recomponer los salarios devastados por la inflación.

La acción se desarrolló con jóvenes estudiantes, trabajadores estatales, obreras de viñas, entre otras; que enfatizaron en la necesidad de dar una verdadera salida a la crisis actual mediante una serie de medidas que pongan en prioridad la salud, la vida y el salario de los mendocinos.

En un escenario en el que las políticas del Estado nacional y provincial continúan en un plan de empobrecimientos, ajuste e inflación sobre los salarios de los trabajadores y las vacunas se convierten en puro botín de campaña. El Frente de Izquierda manifiesta con un programa propio que propone una salida por encima de la falsa polarización que pretenden orquestar los partidos del régimen.

Víctor da Vila, exsenador del FIT, manifestó que “la dicotomía entre economía y salud es una farsa. Brasil no establece restricciones duras y los niveles de miseria social y pobreza suben exponencialmente. En nuestro país la cuarentena más larga del mundo no ha evitado el colapso del sistema de salud, niveles de contagio y muertes de los más altos del mundo”. Continuó “el problema central es adónde se destinan los recursos. ¿A cuidar el negocio de la salud privada o centralizar el sistema para hacer frente como un puño a la pandemia? ¿Se sigue pagando al FMI y al C lub de París o se establece una protección de los miles que cayeron en la pobreza? ¿Se garantiza el rescate de los Pescarmona y la rentabilidad de grandes grupos económicos o se pone en marcha la industria alimentaria y el campo para enfrentar el hambre y la miseria social?”.

En esta línea se juntaron cientos de firmas por vacunas para todos y en apoyo al programa de diez puntos que impulsa el FIT. De la misma manera se están realizando múltiples actividades en toda la provincia para poner en pie estos debates y que sean conocidos y discutidos en todos los puntos de la provincia. El Partido Obrero impulsa estas perspectivas frente a la entrega asesina de los partidos patronales que nos gobiernan desde hace décadas.

