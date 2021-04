Alarmante aumento de casos de Covid-19 en Dolores

El intendente Etchevarren no toma ninguna medida; el mismo abandono que Kicillof y Fernández.

En un entrevista brindada el 16 de abril al medio entrelineas.info el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren (Cambiemos), aseguró que nuestra ciudad «está preparada» para afrontar el aumento de casos de Covid-19. Esto cuando los datos son alarmantes: se conocen oficialmente 193 casos positivos, y suman desde el comienzo de la pandemia 39 personas fallecidas.

Según el jefe comunal, a pesar de que la saturación de la clínica privada, el Hospital Municipal San Roque está preparado para hacer frente a la emergencia de segunda ola. Etchevarren no puede dar ninguna garantía de eso, ya que no hay medida alguna para reducir la suba de contagios, ni siquiera operativos de testeos. Lo que die en realidad es que la Municipalidad no pondrá un peso para adecuar y ampliar el hospital. Es un abandono total, en la línea de los gobiernos de Kicillof y Alberto Fernández, que ni siquiera contemplaron al interior bonaerense en sus anuncios.

Para correr el eje del debate, el intendente se posicionó acerca de que «el trabajo de los maestros debe ser declarado esencial», a pesar de que la suspensión de las clases presenciales no alcanza a Dolores y de advertir que él no tiene injerencia en la decisión; es decir que por la dudas se lava las manos por lo que pueda suceder en las escuelas en el actual cuadro epidemiológico.

Incluso fue más allá en su ataque a la comunidad educativa, aludiendo a malos resultados en las pruebas Pisa y dando por sentado que no se impartió educación en todo 2020. En realidad el jefe comunal justifica así el ajuste, porque insiste en que asistamos a escuelas por cuyas condiciones no responde, solo para evitar cualquier medida de apoyo que permitía sobrellevar una modalidad virtual: no habrá escuelas municipales en Dolores, pero sí hay estudiantes y docentes que necesitan conectividad y computadoras. Su alusión a la pruebas Pisa, una evaluación estandarizada carente de cualquier valor pedagógico, simplemente trata de responsabilizar a la comunidad educativa por los problemas de una educación que es blanco de ajuste desde hace años.

Es fundamental la presencialidad de las clases para el proceso pedagógico, pero sin dudas la salud de los docentes, auxiliares, niños y niñas, adolescentes y familias debe ser prioridad. Hemos recibido denuncias en las redes sociales de Tribuna Docente acerca del incumplimiento de los protocolos de aislamiento ante casos positivos tantos en escuelas de nivel primario como de secundario, y sobre irregularidades en el cumplimiento efectivo del protocolo en la presencialidad en varios establecimientos educativos. Exigimos que ante el aumento del riesgo epidemiológico se adopta una modalidad virtual, y que el Estado garantice las herramientas informáticas de estudio y trabajo.

Desde el Partido Obrero Dolores insistimos en que para enfrentar esta crisis sanitaria, además agravada por la crítica situación social de muchas familias dolorenses, es necesario centralizar el sistema sanitario público y privado del distrito bajo control de un comité de trabajadores de la salud y especialista, con el presupuesto necesario para garantizar la atención de los vecinos, la provisión de los elementos de protección, la ampliación de las camas y la contratación de personal.

Llamamos además a poner en pie comités de seguridad e higiene en los barrios electos por los vecinos, una partida extraordinaria de asistencia alimentaria y de elementos de higiene para los barrios más humildes de Dolores y Sevigné, que se garantice el acceso a agua potable, y la realización de operativos de testeos en todos las zonas donde se registren casos positivos de Covid-19. También destacamos la necesidad de que en los lugares de trabajo se implementen protocolos elaborados y controlados por los propios de los trabajadores.

Estas medidas para enfrentar la crisis sanitaria y social podrían financiarse con una tasa que grave a los terratenientes y grandes empresas radicadas en el distrito, como la cadena hotelera Howard Johnson.

