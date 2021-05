Córdoba: 94% de camas de terapia ocupadas

Los récords de casos diarios de coronavirus que se registraron la semana pasada ya tienen como consecuencia un aumento de la cantidad de camas ocupadas en los hospitales de la provincia. En ese sentido, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva informó que en la provincia ya se ocupó el 94% de las camas de terapia.

En las últimas 24 horas el reporte oficial indicó que se registraron 2.745 casos de coronavirus y 18 personas fallecieron. De este modo la provincia vuelve a tener contagios que van poniendo al sistema de salud en una situación límite, puesto que los hospitales deben posponer la atención de otras patologías.

Sin embargo, el gobierno continuó con un discurso que presentó la situación bajo control dada la supuesta baja cantidad de camas criticas ocupadas. La gestión del PJ deja de lado que la atención medica de la población se fue posponiendo por la pandemia, y que esas patologías también requieren ocupar las plazas disponibles en los centros de salud.

Pero para el gobierno de Juan Schiaretti la ocupación de cantidad de camas críticas es la única variable por excelencia. A la fecha, ese indicador ya llegó al 43,54%, y es necesario tener en cuenta que “el martes pasado había 1.206 internados en terapia y 36,5% de ocupación. Ese día se agregaron 400 camas nuevas y anoche había 1.401 internados. Es decir, que “en menos de una semana se agotó la mitad de las camas agregadas”, según publicó La Voz.

El director del Hospital Rawson, Miguel Díaz, reconoció a Cadena 3 que tiene el 95% de camas de terapia ocupadas. “En todos los centros hay derivación de pacientes, nosotros al ser 100% Covid todo lo que es patología prevalente se deriva, así como todos aquellos que no requieren asistencia en este hospital”, informó a la citada fuente, y marcó que “no es una medida nueva” producto del aumento de casos.

También hay testimonios de profesionales de la salud que indican una saturación en hospitales como el San Roque o el Clínicas. En el interior provincial la situación también es crítica. En ese sentido, semanas atrás, en ciudades como San Francisco o Villa María se llegó al límite.

Cabe recordar que la semana pasada fue una de las más duras desde que comenzó la pandemia, con un registro de casos que se fue incrementando, produciendo nuevos récords, lo que prefigura que nos encontramos en una tendencia en alza, cuando todavía falta atravesar la llegada del invierno. Es decir, que en estas condiciones lo peor está por venir.

En este marco, Córdoba pasó más de una semana sin recibir nuevas dosis. Recién el pasado viernes arribaron 41.400 vacunas que, en principio, alcanzarán para apenas un par de días al tener en cuenta que, en promedio, la provincia inocula unas 25 mil personas diarias.

Es decir, que mientras se registra una curva de casos en ascenso, el ritmo de vacunación no se acelera porque escasean las vacunas. El planteo del Frente de Izquierda de declarar de utilidad pública la planta mAbxience ubicada en Garín, provincia de Buenos Aires, adquiere toda su vigencia. Es que, poniendo el laboratorio bajo control de profesionales y trabajadores, es posible garantizar la inoculación de la población.

Llegados a esta situación el gobierno provincial y la oposición patronal analizan realizar medidas por consenso. Cabe recordar que ya hay municipios del interior, como el de La Cumbre, que ya se tomaron restricciones. En ese sentido, se espera una reunión para los próximos días con intendentes de los diferentes partidos patronales.

Cabe tener en cuenta que todos los bloques de los partidos patronales coinciden en no hacer nada que perjudique las ganancias de los capitalistas. Por eso acuerdan en continuar con las escuelas abiertas y no restringir actividades de producción no esencial. Es decir, que cuando la circulación comunitaria del virus se encuentra a flor de piel “Córdoba no para”. El eslogan es toda una orientación en función de los intereses de las patronales. En esa línea, el gobierno flexibilizó los protocolos e indicadores para imponer la presencialidad en las escuelas, sin garantizar elementales medidas de bioseguridad.

Quienes gobiernan tampoco solucionan la aglomeración que se produce en el transporte público de pasajeros. Las empresas continúan haciendo circular unidades sin garantizar medidas de bioseguridad, y, para peor, con menos frecuencias. Eso sí, continúan cobrando subsidios sin ningún tipo de control por parte del Estado. En este punto, el Frente de Izquierda presentó un programa a través de la Concejala Cintia Frencia para garantizar la salud de choferes y de usuarixs.

En este escenario es necesario una intervención independiente, puesto que solo lxs trabajadores podemos darle una salida a esta crisis económica y sanitaria. Porque la posición de los que gobiernan nos está llevando a que la cantidad de casos de coronavirus, postergando la atención de otras patologías, ya no sea asumible para los centros sanitarios.

