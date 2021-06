Córdoba: denuncian desatención y fallecimiento de jubilado del Pami

Luis Alberto López, jubilado de 64 años, falleció de coronavirus el pasado 3 de junio. María, una de sus hijas, dio testimonio de la dramática situación que les toca padecer. El compañero se suma a una larga lista de adultos mayores afiliados al Pami desatendidos por la obra social de los jubilados de Anses.

Su hija relató a Prensa Obrera que Luis asistió a la clínica Aconcagua el 24 de mayo, en donde le realizaron el hisopado y “lo mandaron a la casa”. Para saber el resultado del test tenía que seguir esperando; supuestamente “se lo darían a la tarde”.

Pero, comenta, “se descompuso cuando volvía a la casa, y llamamos a la ambulancia como a la 1 de la tarde. La ambulancia no vino ese día, vino recién 48 horas después, porque tenían mucha demanda, nos dijeron”.

María, además, contó que “la ambulancia, lo único, nos dijo que él tenía coronavirus por los síntomas que tenía, pero no nos decían todavía si él era positivo”.

El compañero Luis pasó días “con fiebre, al tercer día no podía levantarse de la cama, lo llevamos al Aconcagua de vuelta” precisó María, y contó que llegaron a la clínica a las 19 horas donde le dan entrada en la guardia. Aproximadamente a las 22:30 su hija consigue ingresar a la guardia sorteando la negativa de la mesa de entrada a permitirle el ingreso.

Al ingresar, María declaró que su papá “ya no daba más”, estaba “sentado en la silla de ruedas, tirado ahí, no le habían puesto oxígeno, no lo habían revisado”. Recién a las “23 le hacen una tomografía, y ahí es cuando les agarró el apuro, ya no daba más, lo intubaron, ya había perdido el conocimiento; y desde ahí no nos dieron más esperanza de él. Hubo un abandono total de la clínica, porque desde el principio lo llevamos a la misma, y no nos decían qué tenía”.

¿Qué explicación dio la clínica a los dolorosos interrogantes de los familiares? “Lo único que nos dijeron en la mesa de entrada esa noche es que los doctores estaban muy saturados, no tenían oxígeno, porque ellos tenían en dos habitaciones y en las dos estaban ocupados”, declaró María.

“Siendo jubilado y del Pami, con todos los abuelos que hay, con todos los afiliados, ¿no van a tener las clínicas más oxígeno?, ese es el reclamo que hago, porque los dejan a los pobres viejos tirados y los matan ahí”, reflexionó la hija del compañero.

¿En qué quedó la preocupación de Rubén Ovelar, titular del Pami Córdoba, manifestada en la entrevista hecha por Radio Universidad el pasado 18 de mayo? Hace una comparación entre la situación en octubre de 2020 y la actual y manifiesta «esto nos hace pensar que debemos tomar medidas urgentes»; pero queda en lo declamatorio, la realidad muestra que nada hacen.

La obra social Pami se encuentra vaciada porque de sus fondos se aprovechan los gobiernos de turno para subsidios por millonadas a los empresarios industriales y pagar la deuda fraudulenta a organismos internacionales. Por eso los jubilados reclamamos que Pami y todas las obras sociales provinciales deben estar en manos de sus aportantes, los trabajadores activos y jubilados electos.

El universo de adultos mayores, jubilados algunos y otros imposibilitados de hacerlo, es un sector gravemente golpeado por la pandemia. Los que consiguieron jubilarse sufren ajustes en sus haberes gobierne quien gobierne, con una jubilación mínima de $23.064 hoy.

Luis Alberto López vivía en Barrio Maldonado y asistía a una de las asambleas del Polo Obrero. Despedimos al compañero con el compromiso de continuar la lucha por todos los reclamos pendientes de las y los jubilados.

Saludamos a su familia en este momento difícil por el que están pasando, teniendo que soportar tener a otros familiares también contagiados de coronavirus. Luis Alberto López estará presente en la continuidad de la lucha para que el Pami no continúe en el vaciamiento en el que se encuentra. Será justicia. Compañero Luis Alberto López, hasta la victoria.

Read more