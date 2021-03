Córdoba: trabajadores de la salud protestaron en el Polo Sanitario

Trabajadores del Hospital Rawson fueron el eje de una convocatoria de la que fueron parte otros centros de salud, junto a familiares de pacientes del Hospital de Niñxs. Con la protesta, rechazaron la paritaria a la baja firmada por el SEP (Sindicato de Empleados Públicos), pidieron la vuelta de los turnos espejo y mejoras en las condiciones de trabajo. De la protesta, también fueron parte ATE y la CTA Autónoma.

La lucha de lxs trabajadores de la salud tendrá continuidad el próximo jueves, día en el que se realizará una olla popular por los mismos reclamos.

Mientras lxs trabajadores de la salud marcan toda una agenda de reclamos, el gobierno de la provincia anunció que pretende llegar a abril con 3.700 camas críticas, aunque aún no puede garantizar frazadas o cunas en condiciones, según manifestaron las y los trabajadores en la jornada de protesta.

Se sabe que los anuncios grandilocuentes de la gestión del gobernador Juan Schiaretti no se condicen con la realidad. Y para peor, no se toma en cuenta el verdadero estado de lxs trabajadores de la salud, a pesar de que el propio ministro de Salud, Diego Cardozo, manifestó que “en todas las pandemias, siempre las segundas olas han sido más crudas”. El presupuesto del sistema de salud se va licuando al ritmo de la inflación; el personal designado es insuficiente ya que no cubre la histórica falta de personal de salud pre pandemia; además de que está contratado en condiciones ultra precarias, al punto que hay cientos de contratados que están trabajando hace 5 meses sin cobrar aún. Así las cosas, es claro que el gobierno piensa atravesar la tan mentada segunda ola sin cuidar a quienes nos cuidan, y por lo tanto corriendo un mayor riesgo. El ritmo de contagios y la poca cantidad de inmunización ya prefigura un escenario crítico.

En este marco, es más necesario que nunca que se dé respuesta a todos los reclamos de lxs trabajadores de la salud, empezando por una verdadera recomposición salarial, al menos igual al costo de la canasta familiar y el pago de los salarios a todo el personal.

Además, es necesario establecer un control de la distribución, de la administración y aplicación de las vacunas según las verdaderas prioridades: personal de salud, adultos mayores, docentes. También, aumentar el personal en los nosocomios y acondicionarlos en cuanto a infraestructura; dotarlos de insumos de calidad y en cantidad.

¡Apoyemos con todo la protesta de lxs trabajadores de la salud!

