Crisis de vacunas: el jefe de gabinete invita a que las provincias compren por su cuenta

En medio de la segunda ola de coronavirus en Argentina y la crisis de escasez de vacunas, el Ministro Cafiero mencionó en una entrevista que la compra de vacunas no está permitida únicamente para el gobierno nacional, abriendo la posibilidad para que la adquieran de manera particular las provincias y los privados: “Tanto las provincias como la ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta y lo mismo los privados. Eso no está prohibido en la Argentina. En la ley de vacunas está muy claro que no es el gobierno nacional el que debe comprarlas. Cualquiera que salga hoy al mercado a comprar las va a conseguir”

Este tema ya había sido debatido hace unas semanas, cuando Juntos por el Cambio presentó un proyecto para que se habilite esto mismo.

Bajo esta posición compartida entre la oposición patronal y el oficialismo no solamente se esconde el “que la pague el que pueda”, sino también una lógica de mercado ante un bien escaso, que implica que el precio de la vacuna pueda ir en alza si se combinan los factores de aumento de la demanda y la poca oferta. La consecuencia es clara: generará que la brecha entre quienes pueden pagarla y quienes no, se vea profundizada.

Pero lo central de las declaraciones de Cafiero pasa por la lavada de manos monumental que está llevando adelante el gobierno nacional en todos los sentidos. No solamente no se hacen cargo del aumento de casos (negando los contagios en el transporte, las escuelas, los trabajos y el turismo), sino que ahora “permiten” que los privados y las provincias las obtengan cuando el propio Ministro habla de que quien la compre tendrá problemas para conseguirla por la escasez, sin mencionar de que lo habilitan luego de que su propia política de vacunación haya fracasado. Es un fraude, porque lo habilitan cuando ni siquiera hay posibilidad de compra. De conjunto forma parte de la política del gobierno de responsabilizar a la sociedad y de no hacerse cargo de la salud de la población.

Aunque el Estado argentino haya comprado 65 millones de dosis según lo informado, hoy llegaron apenas 7 millones, incluidas 590 mil de AstraZeneca Oxford -de la cual compramos más de 22 millones. Dicha vacuna se produce acá mismo, en la provincia de Buenos Aires, en el laboratorio de Hugo Sigman. Sin embargo, que se produzcan acá no garantiza la llegada de dosis; de hecho, se ha incumplido el cronograma de entregas y el gobierno no ha denunciado ni llevado adelante medidas en pos de hacer cumplir el contrato firmado, defendiendo el negociado de Sigman, allegado al oficialismo.

Desde el Frente de Izquierda Unidad estamos poniendo en pie una gran campaña de lucha por la intervención estatal del laboratorio de Sigman, la confiscación de las dosis retenidas allí y la puesta en marcha de una producción masiva para garantizar las dosis necesarias para nuestro país y el resto de Latinoamérica.

