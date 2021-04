El gobierno provincial no finaliza la guardia del hospital de Moreno

Los trabajadores de la salud del hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno llevaron a cabo una jornada de lucha por la finalización y entrega de la nueva guardia del nosocomio. Cuando el distrito de Moreno está casi al borde del colapso sanitario, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dilata la inauguración de la nueva guardia del hospital.

La jornada estuvo acompañada por parte de la comunidad de Moreno, que se acercó a solidarizarse con la lucha. Los trabajadores del hospital vienen sufriendo graves condiciones de precariedad laboral, ahora mucho más acentuadas por la sobrecarga que implica la pandemia.

La nueva guardia del hospital se comenzó a ampliar y reconstruir durante el gobierno de Vidal. En esa misma gestión, las obras quedaron paralizadas. Al asumir Axel Kicillof, las obras se retomaron muy lentamente; ya van un año y cinco meses desde que se reanudaron y la nueva guardia sigue sin terminarse y sin funcionar.

Esto lleva a que les trabajadores y les pacientes estén en terribles condiciones. Por ejemplo, al no haber buena iluminación, el personal de salud debe alumbrarse con linternas de los celulares para atender; a su vez, los pacientes se ven forzados a estar en sillas por falta de camas y amontonados.

Además, recordemos que en la última semana, por los medios de comunicación del distrito, se ha manifestado que tanto el hospital como el UPA de Cuartel V se encuentran casi colapsados por la cantidad de casos Covid positivos, quedando muy pocas camas libres y con personal de salud sobrecargado.

En el municipio el sistema de salud está vaciado. Solo existe un hospital de alta complejidad para más de 600.000 habitantes; una maternidad que solo atiende partos no complejos derivando los casos graves al hospital; un UPA en Cuartel V que solo atendía en su momento en consultorios externos y no había internaciones, el cual fue ampliado para poder atender los casos de Covid. Tanto el hospital como el UPA están al borde del colapso. Esto responde a que todos los gobiernos ajustaron sobre la salud pública, tanto peronistas como macristas. Durante sus gestiones no se construyeron nuevos hospitales que puedan responder a las necesidades de la población morenense.

Por esos motivos, el viernes pasado, los trabajadores llevaron a cabo una jornada de lucha con corte de calle exigiendo la entrega inmediata de la nueva guardia. Para apaciguar el malestar, el director del hospital, Emanuel Álvarez, se acercó para explicar la problemática pero no dio respuestas concretas a los pedidos de la comunidad y los trabajadores.

Exigimos la inmediata finalización de las obras de la nueva guardia y su puesta en funcionamiento; el pase a planta permanente de los trabajadores con contratos precarios; nombramiento de nuevos cargos para atenuar la sobrecarga laboral; aumento de salario y mejores condiciones de trabajo; insumos sanitarios; testeos masivos; ampliación de camas de alta complejidad. Es necesario que se centralice el sistema de salud y que se triplique el presupuesto.

Read more