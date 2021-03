Formosa: la Obra Social de Empleados Públicos recorta las prestaciones para terapias

La obra social de los empleados públicos de Formosa, Iasep, recortó las coberturas en terapias argumentando que las personas con discapacidad no pueden hacer más de dos terapias. Sin embargo este argumento sin fundamentación esconde razones económicas que llevan al ajuste en las prestaciones.

El Iasep viene acarreando constantes quejas y denuncias de afiliados por diversos motivos, ya sea tardanza en la atención, malos tratos del personal, falta de medicamentos para pacientes con cáncer e insulinas.

Tras este nuevo atropello del Iasep a las personas con discapacidad, las familias de niños con TEA que asisten a la fundación Uniendo Huellas(único lugar en la provincia donde se realizan las terapias) se ven afectados por esta arbitraria medida. Se manifestaron el pasado viernes 26 frente a la sede de la obra social para reclamar que se autorice la totalidad de las terapias que sus hijos necesitan y que son indicadas por diferentes profesionales que los asisten.

A raíz de la manifestación, se convocó a una auditoría compartida en la cual participaron representantes de Iasep, Fundación Uniendo Huellas, Defensoría del Pueblo y familiares afiliados a la obra social.

En dicha auditoría el abogado de Iasep asumió que la obra social no cuenta con fondos, por lo que van a elegir qué terapias hará cada niño, así lo informaron familiares presentes. Con esto queda claro que el ajuste de las prestaciones se debe a un recorte del presupuesto para reducir gastos, perjudicando a los afiliados.

¿A dónde van a parar los aportes de los afiliados?

Es evidente que para realizar las terapias no, ni tampoco para garantizar los medicamentos. Es preciso señalar que la obra social se encuentra intervenida hace décadas. Desde el gobierno tienen el control y manejo de los fondos, manejo que desde siempre fue cuestionado por las deficiencias y carencias, incluso de tratamientos y medicamentos básicos. Estás denuncias son constantes y al parecer no fueron en vano, el año pasado el interventor fue removido, sin embargo las cosas no cambiaron. Por el contrario, como lo están denunciando en estos momentos los familiares de personas con discapacidades, la situación empeora. El cambio de figurita, con el ingreso del Dr. Samaniego al frente del Iasep, solo sirvió para un lavado de cara que le daba un mayor margen al gobierno para llevar adelante los brutales recortes en las prestaciones.

El afiliado sigue sin tener información a dónde van destinados sus aportes pero sí siente las duras consecuencias.Desde el Partido Obrero sostenemos que deben ser los propios empleados públicos y los afiliados los que deben dirigir la obra social. De esa forma se garantizaría que los fondos sean realmente usados en la cobertura de la atención a la salud, terminando con los desvíos y la corrupción. Exigimos la elección directa y democrática del directorio. Abajo la intervención. Por una obra social bajo control de los propios trabajadores en defensa de la salud de sus afiliados.