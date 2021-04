Las trampas de Sigman

¿Por qué no ha llegado una sola dosis de las vacunas que mAbxcience produce para Oxford- AstraZeneca en su planta de Garín, y que envía a México para su envasado? ¿Faltaron realmente envases, o fue un pretexto? Peinando la prensa argentina e internacional de los últimos meses surgen, a cada paso, contradicciones que ponen en cuestión el papel de Hugo Sigman y Carlos Slim a la hora de cumplir con los compromisos que asumieron con Argentina y México. Contradicciones que vuelven cuando menos atendible el pedido del FIT- Unidad y de centenares de científicos que plantean la intervención estatal del laboratorio mAbxcience.

¿Problemas de envasado?

En los medios argentinos la explicación que se ofrece acerca del retraso en la entrega de vacunas por parte de Oxford- AstraZeneca es la de un faltante de envases de ese tipo en el mercado mundial, que habría impedido al laboratorio mexicano Liomont (propiedad de Carlos Slim, que debía envasar el principio activo producido en la planta de mAbxcience en Garín, propiedad de Hugo Sigman) cumplir con los envíos de vacunas pactados con nuestro país y con el propio México.

Sin embargo, la explicación parece ser de otro orden: Reuters (16/02/2021) informa que: “Cofepris [Comisión Federal de Protecciones contra Riesgos Sanitarios de México], el regulador mexicano, hizo 185´ observaciones durante una visita a la planta de Laboratorios Liomont, que ha producido inyecciones contra influenza estacional. Se espera que comiencen a entregar las dosis a principios de abril. ’ Tuvieron casi que hacer otra planta, explicó Ebrard [Marcelo, Canciller de México] en conferencia de prensa en referencia a Liomont’”. Es decir que la causa del retraso no es, según el propio gobierno mexicano, faltante alguno de envases, sino el hecho de que la planta de Liomont no cumplía con los estándares sanitarios exigidos.

Los medios argentinos (a pesar de que algunos, como Infobae, reprodujeron en su momento la información de Reuters) difundieron predominantemente la hipótesis de la falta de envases, cuyo origen parece haber sido la nota de “autobombo” sobre Sigman que publicó El País de España el 25/02/2021. En esa nota, las 185 observaciones de Cofepris a la planta, que como vimos según el propio Canciller Ebrard “debió hacerse de nuevo”, aparecen minimizadas bajo el eufemismo de “proceso de adaptación”: “Liomont (…) tuvo que acometer un proceso de adaptación en sus instalaciones para contar con la tecnología necesaria y prepararse para una producción masiva. ‘Liomont tiene unos laboratorios excelentes y ha hecho todo lo que debía hacerse, pero ha topado con un problema planetario que sufren también en Europa: hay mucha demanda de insumos y poca oferta’, comenta Hugo Sigman”. Cómo se ve, la opinión de Sigman sobre la planta de Liomont es un tanto más benévola que la de la Cofepris…

Hay que recordar que el grupo Insud, del cual Sigman es propietario junto a su esposa Silvia Gold, es un grupo hispano- argentino nacido en España, y que el neurocientífico Mariano Sigman (h), es un columnista habitual de El País. Sigman, que gusta de mostrarse como un empresario y científico filantrópico y progresista, ha realizado y realiza inversiones en el área de la cultura, es propietario de la editorial kirchnerista Capital Intelectual y la productora K&S, que ha producido films como Relatos Salvajes, El clan y La odisea de los giles: ¿Tendrá unos pesitos puestos en el matutino español?

Nada menos que el 22- 02, seis días después de la publicación de Reuters, y tres días antes de la de El País, el presidente Alberto Fernández recorrió los laboratorios de Slim en compañía del propio canciller Ebrard. ¿No se enteró en esa visita del hecho de que Liomont debió rehacer su planta a nuevo? ¿No le dijo nada el canciller Ebrard? ¿Habrá que pensar que se pretendió ocultar que el laboratorio de Slim no estaba en condiciones?

Por último, y para dar por tierra con la explicación del retraso por un problema de “envasado”: El 22 de marzo, la firma Drugmex de México entregó casi 1 millón de dosis envasadas de la vacuna Cansino (El Financiero, 22/03/2021). El principio activo de la vacuna llegó a México desde China el 11 de marzo, y fue envasado en apenas 11 días (Página oficial de gobierno de México)…

¿Y dónde están las vacunas?

En aquella nota de El País el propio Sigman confesaba: “Ya hemos enviado el equivalente de 6.400.000 dosis desde Argentina a Estados Unidos y la semana próxima saldrán otras 6.400.000”. Esto representaría (según lo que se ha difundido públicamente) un claro incumplimiento del contrato ya pagado por el gobierno argentino, por el cuál Oxford-AstraZeneca debía entregar 22,4 millones de dosis envasadas en México.

Sin embargo, cuando el gobierno argentino es consultado al respecto, niega en off que se haya producido el envío a EE.UU., y cuando se le pide un comentario oficial, se niega a hacer comentarios: Forbes México del 15-03-2021: “Según el acuerdo con Argentina, la vacuna se produce a granel en el país sudamericano y se envía a México para ser envasadas. El mes pasado, el periódico español El País dijo que los retrasos de Liomont llevaron al fabricante argentino a desviar el equivalente a 12.8 millones de dosis del material de la vacuna a un embotellador estadounidense de AstraZeneca. Delgado [Andrea, Secretaria de Relaciones Exteriores de México] aseguró que no tenía conocimiento de tal desvío y dijo que un nuevo lote de antígeno para seis millones de dosis desde Argentina estaba ‘a punto’ de llegar a México. Un funcionario de alto nivel del gobierno argentino negó que se enviara material de vacunas a Estados Unidos. ‘No hay ningún plan de enviarlas a otros lugares. Lo que sí ocurrió es que Estados Unidos no estaba exportando algunos productos que el laboratorio mexicano necesitaba para terminar el proceso’, dijo el funcionario, quien pidió el anonimato. El gobierno argentino no respondió de inmediato a una solicitud de comentario oficial” (Forbes, 15/03/2021). También Infobae publica una nota sobre este envío a EE. UU. el 12/02/2021.

¿Por qué el gobierno argentino niega o se hace el bobo acerca de esta exportación? ¿Será que se vería obligado a denunciar un incumplimiento contractual de Sigman de cuyos intereses, según diversas fuentes, serían representantes antes Ginés González García, y ahora sus sucesores al frente del ministerio de Salud, Carla Vizzoti en primer lugar?

Los días felices

En una nota publicada en el optimista mes de febrero, cuando todo las promesas vacunatorias conservaban su vigencia y Ginés todavía ocupaba el sillón del ministerio de Salud, eldiarioar.com resumía del siguiente modo el esquema de acuerdos que el gobierno había alcanzado con los diferentes proveedores de vacunas: “Los contratos firmados incluyen 10 millones de inmunizaciones de la Sputnik V -es decir, 20 millones de dosis- mientras que son 22,4 millones de inmunizaciones* de la Oxford. A esta cifra se sumarán las 1.160.000 dosis mediante el acuerdo con el Instituto Serum de la India.” (El Diario, 03/02/2021)

En aquella nota, se publicaba el siguiente gráfico sobre las fechas de llegada de las distintas vacunas:

Hasta ahora, de la vacuna de Oxford-AstraZeneca llegaron menos de un millón de dosis provenientes de la India (580 mil) y las recibidas a través de Covax (218 mil): Ninguna desde México. De pasada, digamos que México, luego de patalear y refregarle a Joe Biden la entrega desinteresada de vacunas por parte de China y Rusia ante los retrasos de Oxford- AstraZeneca, recibió 2,4 millones de dosis envasadas en EE.UU: ¿Habrán sido fabricadas con el principio activo que mandó Sigman? De pasada también, en la nota del Dr. Medardo Ávila que publicamos la semana pasada se señala que en el mundillo científico internacional se comenta que las vacunas de Oxford AstraZeneca que incautó Italia a principios de marzo, y que tenían por destino Australia, habrían sido reemplazadas por la isla continente con vacunas “de origen argentino”…

La semana pasada, el 27 de marzo, se conoció a través de un twit del periodista Christian Martin, el cronograma de entregas de la vacuna Oxford- AstraZeneca para nuestro país: 900 mil dosis en abril, 3.5 millones en mayo y 5 millones en junio, todo proveniente de los EE.UU…

Más allá del origen, importa destacar que las entregas hasta junio representan, según lo expresado por Martin, el 40 % de las dosis comprometidas en el contrato: Hay sospechas de que, en julio, Oxford- AstraZeneca dejaría de vender las vacunas “al costo”, como difundió publicitariamente. Efectivamente, en Octubre, el Financial Times informó del convenio de Oxford- AstraZeneca con el laboratorio Fiocruz de Brasil, el único que se ha hecho público, según el cual el laboratorio se reserva el derecho a declarar “unilateralmente” el fin de la pandemia, por su propia cuenta, en julio. ¿Tendrá que ver esto con el retraso?

Médicos Sin Fronteras dice al respecto: “AstraZeneca ha asegurado que no obtendrá beneficios de la vacuna durante la pandemia y ha declarado que los precios van a oscilar entre los 3 y 4 dólares por dosis. Se trata del precio más bajo anunciado para una posible vacuna COVID-19 hasta el momento. Sin embargo, los términos de un acuerdo de AstraZeneca con la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelados por el Financial Times muestran que existen límites a los compromisos públicos de ‘sin ánimo de lucro’ de AstraZeneca, y que la compañía se ha otorgado la potestad de declarar el fin de la pandemia en julio de 2021. Esto significa que, a partir de julio de 2021, AstraZeneca podría cobrar a los gobiernos y otros compradores precios elevados por una vacuna que ha sido financiada en su totalidad con fondos públicos” (Médicos Sin Fronteras, 10/11/2020).

Para los libertarios, que dicen que las patentes son intocables y que los beneficios de las empresas privadas son el resultado de sus esfuerzos inversores, recordemos que la investigación de Oxford- AstraZeneca que dio origen a la vacuna se hizo con U$S 1000 millones de subsidios estatales…

Y para los nacionales y populares, que no parecen atreverse a cuestionar la inviolable propiedad privada ni siquiera teniendo delante de las narices la evidencia de que el chanta de Sigman se pasa por sus partes más obscuras hasta los sacrosantos contratos sobre los que se fundan los principios más elevados de la propia sociedad capitalista, recordemos que la población está contemplando todo esto cada vez con mayor indignación.

En cualquier caso, y aunque el presidente de la Comisión de Salud de diputados, el manzuriano kirchnerista Pablo Yedlin, cumpliendo el papel de abogado defensor de los intereses de Sigman, haya pretendido descalificarlo por todos los medios, este conjunto de irregularidades vuelve totalmente consistente el pedido del FIT- Unidad y de centenares de científicos que reclaman intervenir el laboratorio mAbxcience e incautar las vacunas que Sigman produce, al parecer de un modo tramposo, con incierto destino de exportación.

* 22, 4 millones de inmunizaciones, siguiendo el criterio que la nota usa para referirse a la Sputnik V, serían 44, 8 millones de dosis…

Artículo originalmente publicado en Estación Finlandia.

