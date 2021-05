“No contamos con ningún sindicato, por eso nos hemos autoconvocado”

En sintonía con lo que ocurre a nivel nacional, la Obra Social de Santa Fe (IAPOS) se encuentra atravesando un proceso de crisis aguda. Años sin aumento del nomenclador, pagos a los seis meses, el rechazo de tratamientos, son algunas de las estrategias llevadas adelante por el gobierno provincial para quebrar el área. Les profesionales no pueden continuar con sus prestaciones. En el mejor de los casos, el valor de las prestaciones dejan a les profesionales por debajo de la línea de pobreza, y en otros (maestres integradores) por debajo de la línea de indigencia.

En ese contexto un grupo de profesionales autoconvocades se organizó en Santa Fe para dar lucha contra ese vaciamiento. Entrevistamos a una compañera de dicho grupo. Para conservar su fuente de trabajo nos pidió no publicar su nombre.

Contanos cuál es tu profesión y en qué grupo te estás organizando.

Soy licenciada en Psicología de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Soy parte del grupo “Discapacidad Santa Fe” y de Prestadorxs Precarizadxs en Salud y Educación a nivel nacional. Somos de diferentes profesiones, que nos hemos organizado para poder efectuar reclamos frente a la precarización laboral que venimos sufriendo.

¿Cuál es la situación que atraviesan que les llevó a organizarse?

Te cuento que comenzamos a hacer algunos reclamos a raíz de pedir el aumento de nomenclador nacional porque tuvimos casi año y medio solicitando un aumento con pandemia de por medio. Teniendo que afrontar todos los gastos que implica la práctica: alquiler, monotributo, Arte de Curar (esto último es una caja). A eso se suma la inflación que vivimos todes les argentines. Durante el 2020 no tuvimos aumentos del Nomenclador Nacional de Prestaciones por Discapacidad y vimos nuestra capacidad de trabajo reducida debido a la pandemia.

Nos empezamos a sumar a reclamos nacionales para pedir este aumento de nomenclador y surgió la idea de armar este grupo para poder estar más unides entre todes y poder participar más activamente de las movilizaciones y poder pensar nuevas medidas. En el marco de lo que es más puntualmente la provincia a nosotres se nos suma el reclamo con la Obra Social de Santa Fe que es IAPOS. Exigimos que IAPOS respete el Nomenclador Nacional. Actualmente está un 20% por debajo del valor nacional. Es el pedido que estamos haciendo en este momento. Sumado a que se reduzcan los tiempos de pago, ya que la obra social paga a seis meses perdiendo por lo tanto un 20% más de inflación. Es decir, de por sí abona un 20% menos lo que es la consulta, más un 20% que perdemos de inflación, es un 40% que perdemos al año. Solicitamos el pago a mes vencido.

No es solo el aumento del valor de las prestaciones. También estamos reclamando respecto a la autorización de los tratamientos. Esto debido a que año a año estamos recibiendo sistemáticamente mayores recortes. Solicitamos que se respeten los pedidos médicos y los planes de tratamiento indicados por les profesionales. Años atrás se podían solicitar 5 sesiones semanales. Eso se fue recortando y actualmente se están autorizando solo 2 sesiones. Sabemos que también hubo un recorte en lo que es medicamentos en discapacidad.

A los recortes se suman las demoras en las autorizaciones en los tratamientos. Esa demora puede ser de hasta tres meses lo cual es un mucho tiempo. Nosotres no podemos empezar los tratamientos hasta tener la autorización de la obra social. Luego de esos tres meses puede ser denegada, lo que implica presentar nuevamente los papeles y esperar una nueva evaluación. Exigimos que se respeten los quince días como máximo para la aprobación de los tratamientos que por reglamento no deberían superarse.

¿Cómo es el tipo de relación laboral con IAPOS?

Somos monotributistas, autónomos. Una cargada. Facturamos a mes vencido la prestación. Emitimos un recibo por el cual pagamos los impuestos del monotributo y nos pagan a los seis meses. Respecto a derechos laborales no tenemos ninguno. No tenemos ningún tipo de protección. No gozamos de aguinaldo. Si nos enfermamos o nuestras familias se enferman no podemos trabajar, por lo tanto no cobramos. Estamos muy precarizades. La situación es muy angustiante, ya que al ser trabajadores autónomes ante cualquier eventualidad no tenemos ningún tipo de ayuda de ningún lado.

Nosotres somos aportantes a la caja del Arte de Curar. Sin embargo, ésta no cuenta con subsidios suficientes para ayudarnos en estas situaciones. Durante la pandemia no hubo ayuda económica. Únicamente se nos permitió no pagar tres meses la caja, pero no recibimos ningún tipo de ayuda. Lo mismo ocurre si tenemos que dejar de trabajar de manera permanente o transitoria, el subsidio que nos daría el Arte de Curar no nos alcanzaría para poder subsistir. Una colega fue diagnosticada con cáncer mientras transitaba un embarazo. Decidió postergar el tratamiento oncológico para después del nacimiento. Se vio obligada a tramitar la licencia transitoria por muchos meses. En 2018 el subsidio fue de $3000 por única vez. Una miseria. No alcanza ni siquiera para poder abonar todos los gastos fijos que te conté antes. Cabe aclarar que por embarazo no recibimos nada. Son meses sin cobrar que nos expone a la pérdida de pacientes. Estás obligada a volver a trabajar a los 15 días o al mes como tarde.

Durante la pandemia estuvimos imposibilitades de trabajar porque se suspendieron las actividades. Al principio la obra social había cortado las prestaciones. Después se empezó a hablar del teletrabajo. Luchamos a nivel nacional para que se incorpore el teletrabajo a nuestra actividad. Logramos que se nos permita continuar trabajando. Pero IAPOS se tomó el derecho arbitrario de reducir un 40% el valor de las prestaciones sin tomar ninguno de nuestros reclamos. IAPOS te pide una nota de crédito por un monto en forma de retorno y si te negás no te pagan el resto. Se abusan de la necesidad. Repudiamos los retornos a IAPOS en forma de notas de crédito.

¿Qué entidad regula a IAPOS?

No tenemos ningún tipo de entidad que regule a IAPOS. La mayoría de los Colegios tiene contratos con IAPOS. Hay algunas profesiones que a través del Colegio han hecho algún reclamo, pero no han obtenido una respuesta positiva. El Colegio de psicóloges no tiene contrato. Nuestro contrato es directo con la obra social, lo que nos deja bastante desamparades. IAPOS al ser una obra social provincial no está bajo el control de la Superintendencia de Servicios de Salud, sino que hay que elevar el reclamo al gobierno provincial. Sabemos que hay padres que han hablado con el gobernador para que interfiera con el atropello de la obra social, sin respuesta. La impunidad con la que nos precarizan es tal que incluso los diferentes directores de la obra social han salido en televisión negando la vulneración de derechos tanto de profesionales como de las personas con discapacidad por parte de la obra social.

El ser profesionales monotributistas autónomos y aportantes a la Caja del Arte de Curar nos deja en una situación angustiante. Muches profesionales han dejado de trabajar en el área. Profesionales con años de formación han optado por otras salidas laborales donde tengan mayor seguridad por elles y por sus familias.

La jubilación de la Caja del Arte de Curar y la obligatoriedad del pago de la obra social de esta implica que haya que afrontar montos muy elevados. Si no pagás no tenés matrícula y sin matrícula no podés trabajar. Para les profesionales jóvenes se torna casi imposible afrontar esos montos: alquiler del consultorio, monotributo, Arte de Curar.

En ese contexto es necesario que aumente el Nomenclador Nacional y que IAPOS respete ese Nomenclador. Años atrás se respetaba. Hace dos años que ya no es así. Elles determinan arbitrariamente el valor que disponen.

¿Cuentan con algún sindicato u organización gremial?

No contamos con ningún sindicato. Ni ninguna entidad. Por esa razón es que nos hemos autoconvocado.

¿Quién o quiénes ubican ustedes como responsables?

Creemos que los responsables son los representantes del gobierno provincial, que son quienes autorizan los aumentos y fijan el valor de las prestaciones. Con la gestión anterior se respetaba el nomenclador nacional, sin embargo, cobrábamos a seis meses.

¿Qué acciones están desenvolviendo?

Actualmente vamos a presentar un petitorio para presentar al director de IAPOS, acompañado por las firmas de les profesionales de las distintas áreas y de les familiares de las personas con discapacidad. Respecto de la lucha nacional, intentamos articular las acciones nacionales, principalmente lo que son las movilizaciones virtuales o presenciales convocadas desde Prestadorxs Precarizadxs en Salud y Educación (PPSyE). Estamos en contacto con gente del Partido Obrero y de PPSyE para poder sumarnos a estas medidas y resoluciones que se van tomando.

Aprovecho para invitar a todes a un «hashtazo» el lunes 24 de mayo para acompañar la entrega del petitorio.

#IAPOSrespetaelnomenclador

#noalajusteendiscapacidad

#aumentodelnomencladorya