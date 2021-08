Puan, la vacuna contra el coronavirus no es gratis

Un 67% de la población del distrito de Puan vive a una distancia de entre 40 y 130km de la ciudad cabecera donde se instaló el centro de vacunación contra el Covid-19. O sea, solo poco más del 30% de la población tiene la posibilidad de vacunarse sin tener que viajar largas distancias. Lo que supone para la gran mayoría un gasto que puede llegar hasta $4.000 en el caso de no contar con un vehículo particular para viajar, cuestión que obliga a contratar un servicio de taxi. Es decir, para el 70% de la población del distrito la vacuna no es gratis, y en algunos casos los gastos son enormes.

El ajuste en salud pública municipal también se pone de manifiesto en esta situación. A lo que hay que agregar que, a la fecha, solo el 38% de la población total tiene la segundad dosis, cuando como se sabe para enfrentar la variante Delta por su mayor grado de contagiosidad es imprescindible contar con las dos dosis. El municipio debe poner los recursos necesarios para disponer de más vacunatorios distribuidos en todo el distrito con personal capacitado, y distribuir de manera rápida y eficaz las dosis. Para garantizar su efectivo cumplimiento todo el proceso debe ser puesto bajo el control de trabajadores y profesionales de la salud electos en asambleas.

Read more