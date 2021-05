Trabajadores precarizados del hospital Zapala salen a luchar por su pase a planta

Lxs trabajdorxs precarizados del hospital de Zapala, contratados bajo la modalidad eventual durante la emergencia sanitaria, salieron a la lucha por su pase a planta ayer viernes 21. Se trató de una acción primero con carteles en los lugares de trabajo y, luego, con una iniciativa en las puertas del hospital.

La medida y la organización de los compañeros/as se produce luego del anuncio y de la publicación de un listado de 508 compañerxs de toda la provincia que pasarían a planta. En ese listado son cientos y cientos de trabajadores/as que no figuran.

En primer lugar, los anuncios son insuficientes ya que ni siquiera alcanza a la mitad del personal precarizado de toda la provincia. En segundo lugar lxs trabajdorxs de salud desconocemos los criterios para la construcción de aquel listado, ya sea por la prioridad tenida en cuenta o porque nos consta que no se respetaron los órdenes de mérito resultado de los concursos que se realizaron.

Así fue como lxs conpañerxs de la terapia intensiva del hospital de Zapala decidieron salir a la lucha. Luego de enfrentar a representantes del ATE, arrancaron una reunión con la jefatura y la dirección del hospital. A dicha reunión fueron convocados miembros de la conducción local del sindicato pero no sé presentaron al igual que el director del hospital. Pese a que en dicha reunión lxs compañerxs no recibieron respuestas concretas, fue el puntapié para comenzar un proceso de organización contra la precarización laboral, no solo en nuestro hospital sino también para todxs los eventuales de la provincia; la valentía de estos compañeros será un ejemplo.

Durante la lucha de lxs autonconvocadxs de salud, una de las principales consignas fue el pase a planta de lxs trabajdorxs eventuales. Durante la emergencia sanitaria se contrataron miles de trabajdorxs de forma eventual, es decir precarizados, para paliar la falta de personal en el sistema público de salud, producto del vaciamiento sistemático, dejando las plantas funcionales de los hospitales totalmente desactualizadas para la demanda, situación que quedó expuesta con mayor claridad durante la pandemia.

Lxs trabajdorxs eventuales que se encuentran contratados por emergencia durante la pandemia han estado desarrollando su tarea inenterrumpidamente, y han sido claves para sostener servicios críticos, como lo son terapia intensiva, clínica médica, consultorio respiratorio, guardia.

Es decir que a la sobrecarga emocional de convivir con la enfermedad y las muertes se le suma la incertidumbre y el estrés emocional de no saber si el día de mañana van a continuar trabajando. Muchas compañeras son sostén de hogar; está situación es criminal

La figura del personal eventual fue una creada en el Convenio colectivo de trabajo de salud que repudiamos desde Tribuna Estatal ya que consolidó la precarización laboral dentro de la salud pública.

Hay que mencionar que los trabajadorxs eventuales tienen vulnerados derecho laborales como el goce de artículos por razones particulares, vacaciones profilácticas, como cualquier trabajadxr, tienen miedo a enfermarse y que eso luego afecte las evaluaciones de desempeño que serán tenidas en cuenta a la hora de rendir concursos. Es decir que están en una condición de sobreexplotación.

La burocracia sostiene esta figura en el CCT valiéndose de la fragilidad del vínculo laboral, ya que los eventuales son carne de cañón, porque es ella quien pacta con el gobierno los pases a plantas, generando sobre lxs trabajdorxs situaciones de presión, aprietes, coacción, como ha sido denunciado en muchas oportunidades

También se transforman en un recurso antihuelga, para que sea el personal contratado de forma eventual quien sostenga la atención durante una huelga, hecho que quedó de manifiesto en la enorme lucha de salud. Los trabajadorxs de salud apoyamos a fondo esta lucha, exigimos el pase a planta de todos lxs trabajdorxs eventuales.

El gobierno provincial en su discurso hipócrita plantea que protección de lxs trabajdorxs de la primera línea recayendo la responsabilidad del colapso sobre la población, mientras que precariza a lxs trabajdorxs que se encuentran sosteniendo la atención en lxs hospitales públicos de toda la provincia.

Exigimos el inmediato pase a planta de todo el personal eventual.

El aumento del presupuesto de salud.

La anulación de Sumarios y la devolución de los días descontados.

Centralización del sistema de salud.

Vacunación masiva.

