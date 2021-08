Un nuevo decreto para abrir actividades que no incluye medidas sanitarias

Una vez más, el gobierno anunció un DNU para avanzar en “aperturas sostenidas y progresivas”. Pretenden ampliar la cantidad de personas que pueden reunirse, avanzar en la presencialidad escolar y habilitar más actividades, cómo los eventos al aire libre y las relacionadas al turismo. Más allá de los anuncios con respecto a la campaña de vacunación, lo cierto es que ninguno de los funcionarios que tomó la palabra mencionó reforzar el sistema de salud para evitar su colapso ante un eventual aumento de casos, como sucedió durante la primera y segunda ola, ni mayores prevenciones en los lugares de trabajo y estudio.

La justificación del gobierno para avanzar en más aperturas se basa en el descenso consecutivo de los casos de las últimas dos semanas, aunque continúan ubicándose por encima de los 11 mil diarios. Las muertes, sin embargo, no acompañaron dicho descenso: el promedio es de 300 diarias.

Otro punto importante tiene que ver con la campaña de vacunación, que todavía avanza a un tímido ritmo de 300.000 inoculaciones diarias. El único anuncio puramente sanitario fue el de la llegada de 15 millones de dosis en agosto, pero que a este ritmo tomaría 50 días en aplicarlas -sin contar la distribución, que también conlleva un importante tiempo, como lo demuestran las 4,2 millones en espera de ser enviadas a las jurisdicciones correspondientes. De hecho, los retrasos en la logística y la falta de recursos generaron un stock de casi 9 millones de dosis.

Los anuncios relacionados al turismo, que incluyen ciertos “incentivos” para que las personas viajen por el interior del país, son particularmente llamativos, sobre todo teniendo en cuenta que en cuatro jurisdicciones (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, CABA) se detectó la variante Delta. En la provincia de Córdoba el paciente “cero” se encuentra en grave estado por una neumonía bilateral, hay más de 30 contagiados y 1.000 aislados. En CABA confirmaron la detección de dos casos sin nexo epidemiológico, lo que significa que no se sabe dónde contrajeron la enfermedad y, por lo tanto, que probablemente ya haya circulación comunitaria de la variante. El gobierno insiste en que está haciendo lo posible para “ganar tiempo” antes de que haya dominancia de la nueva cepa, pero lo cierto es que la orientación de abrir el turismo y grandes eventos sin los menores protocolos no responde a una lógica de cuidado de la población ni ganar tiempo, sino a la de cuidar los bolsillos de las empresas, que intentan recuperar el dinero que no pudieron ganar el año pasado por la cuarentena.

En todo caso, si los casos están descendiendo, la apertura de las actividades debería darse mediante estrictos protocolos sanitarios discutidos por los trabajadores; con el aumento en el ritmo de vacunación (no solo de llegada) para inocular con dos dosis rápidamente a toda la población; y reforzando el sistema sanitario con personal y más recursos críticos, como camas UTI, respiradores y elementos de protección para el personal de salud -que hoy protagoniza luchas en todo el país contra los salarios de hambre. Todo ello, desde ya, implica una orientación contrapuesta al ajuste en curso.