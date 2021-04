Vizzotti no dice la verdad y pone en peligro a toda la población

Mientras Argentina atraviesa uno de los peores momentos de la pandemia, con 16 mil casos diarios y ya entrada en la segunda ola, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se lava las manos a la vez que afirma que “no es en las fábricas ni en las aulas donde se dan los contagios, sino en las reuniones sociales”.

Con esto nos preguntamos: ¿cómo considera la ministra a las miles de personas que diariamente viajan abarrotadas en el transporte público, como la foto que publicamos más abajo?¿Considera que todas ellas van a reuniones sociales, o que se dirigen a sus puestos de trabajo y a sus lugares de estudio?

Va en sintonía con las declaraciones de esta semana de los ministros de Turismo, de Trabajo y de Educación, negando los contagios en el transporte y en las escuelas, aun cuando esta misma semana murió un docente de CABA por Covid.

Read more

Esta política negacionista de los casos revela que en realidad no van a hacer nada para reducir la circulación o para que haya mayores controles para los protocolos que no se cumplen, tanto en los ámbitos laborales públicos como privados. Solo la provincia de Buenos Aires aplicó restricciones de 2 a 6 de la mañana, a sabiendas que no significará un cambio en la situación epidemiológica. El resto del país sigue sin aplicar ni una sola medida de cuidado.

La responsabilidad del aumento de casos y la gravedad de la situación epidemiológica es de quienes han creado un «sálvese quien pueda» en la pandemia. Frente al abandono del gobierno y las autoridades sanitarias, organicémonos trabajadores, profesionales de la salud, desocupados y el conjunto de las comunidades científicas y educativas en comités de bioseguridad para definir las próximas medidas de protección de la población para frenar el avance del virus y por una vacunación masiva con prioridades definidas y discutidas por la clase obrera.

Read more