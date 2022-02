Ademys: hoy paramos contra el ajuste al salario y a la educación en CABA

Imagen: corresponsal

Este lunes 21, una parte de la docencia de la Ciudad de Buenos Aires del nivel Inicial y Primario no iniciará las clases, en adhesión al paro de 24 horas resuelto por una asamblea de Ademys el pasado miércoles 16 de febrero. La misma congregó a docentes activistas y delegades de diferentes escuelas y niveles educativos, que además decidieron movilizar a la Jefatura de Gobierno porteño durante el mediodía. El plan de lucha en defensa del salario, la salud y las condiciones laborales continuará con un paro para el 2 de marzo, fecha en que deberían iniciar el resto de los niveles.

Este paro, al mismo tiempo, es un pronunciamiento político contra el pacto con el FMI que impulsa el gobierno de Alberto Fernández y que, a pesar de los cacareos, cuenta con la venia de la oposición. Es que el pacto con el Fondo impacta directamente en nuestro salario y condiciones de vida. Es lo que se evidenció en la primera reunión paritaria donde los representantes del Ejecutivo de la Ciudad afirmaron que no tienen una oferta para la docencia debido al marco de “incertidumbre” que genera el acuerdo con el Fondo.

Todo esto en un cuadro de aumento de la carestía, con tarifazos anunciados, alquileres prohibitivos (profundizando la crisis de vivienda) y una pérdida salarial que se arrastra, con una inflación de más del 50% proyectada para este año. En CABA el salario es de $55.190 para el cargo testigo, por jornada simple, cuando en enero una familia necesitó $79.998 para no ser pobre según los datos de la Dirección de Estadísticas oficiales.

Al ajuste sobre el salario se suma el ajuste del presupuesto educativo y la eliminación de los protocolos sanitarios. No hay ningún plan frente a los contagios que seguramente se van a dar entre docentes y personal educativo y/o estudiantes, todavía más en el contexto de eliminación de los testeos, el no uso obligatorio del barbijo para les alumnes de hasta cuarto grado y el hecho que el contacto estrecho ya no sea motivo de aislamiento.

La rebaja del presupuesto educativo, en sintonía con el ajuste fiscal reclamado por el Fondo, va a contramano de las necesidades de mayor personal que se necesita para ir cubriendo los cargos en reemplazo de los docentes que s enferman. En su lugar, tenemos la eliminación, vía decreto nacional, del Covid-19 como enfermedad laboral con cobertura plena por parte de las ART, decisión que profundiza la desprotección de los trabajadores.

En estos dos años que van de pandemia no se ha puesto ni un peso en infraestructura para adecuar los espacios a la realidad sanitaria, ni en tecnología para garantizar la conectividad de estudiantes y docentes, en un sistema que deberá ir combinando la virtualidad y presencialidad en función de los contagios. Una infraestructura escolar abandonada, que ya venimos denunciando como parte de las políticas de destrucción y vaciamiento de la educación pública. Hace poquito, la precariedad de los edificios y la exposición al peligro de trabajadores y alumnes se volvió a poner en evidencia cuando hubo una explosión eléctrica en la escuela Nº 8 “Almafuerte” en Boedo.

A pesar que sobran razones para convocar a la docencia en rechazo a esta política de ajuste fondomonetarista, la UTE y la Ctera han buscado todo tipo de mecanismos para contener la bronca de la docencia, paralizando el debate colectivo -UTE, a través de la convocatoria disgregada en plenarios por nivel- en ausencia completa de asamblea y pronunciamiento sobre nuestro salario, con el claro compromiso de no entorpecer las negociaciones de Fernández.

La asamblea de Ademys marcó un rumbo independiente de los gobiernos de turno que han engrosado en los últimos años el endeudamiento externo, con intereses usurarios, comprometiendo los intereses del pueblo trabajador. Se ha pronunciado contra el pago de la deuda, en defensa de un salario igual a la canasta familiar y contra la reforma laboral en curso que se verifica en la vulneración de nuestro estatuto docente. Es un paso importante para ir generando entre la docencia el impulso necesario que oponga a estas políticas de ajuste el programa de los y las trabajadoras/es.

Esta semana, Tribuna Docente, como parte de la directiva de Ademys y en la Multicolor en UTE, impulsará la organización de plenarios, reuniones, asambleas en todas las escuelas donde tenga representación para deliberar sobre el cuadro educativo-laboral y desarrollar campañas que vayan levantando la voz de los/las trabajadoras/es de la educación contra el ajuste.

En defensa de nuestro salario, contra las reformas laborales a la baja y por la salud de todas y todos, ¡hoy paramos!

