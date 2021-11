Arranca la campaña para recuperar Foetra y poner de pie al gremio de las telecomunicaciones

Este 2 de diciembre se define una nueva conducción de Foetra Bs. As. Habrá dos listas: por un lado la Azul y Blanca, actual conducción, y por el otro la Granate Blanca.

El gremio de las telecomunicaciones hace años que atraviesa un avance de las empresas en la mayoría de los sectores, especialidades y grupos laborales que incluye el atraso en las recategorizaciones y una pérdida de derechos y conquistas que van desde el aumento de la jornada, la sobrecarga de tareas, la polifunción y el crecimiento de la tercerización y precarización laboral, entre otras. Al mismo tiempo, las paritarias a la baja (por debajo de la inflación y en mini cuotas) son la otra cara de esta moneda, que condena a las familias trabajadoras en medio de una escalada inflacionaria y de tarifazos, dejando al salario por el piso mientras las empresas tienen récords de ganancias. Esta situación plantea la necesidad de una recomposición salarial urgente, que ningún trabajador/a de las telecomunicaciones cobre por debajo de la canasta familiar, estimada en septiembre por el Indec en $107.000 mensuales, que es lo que deberían cobrar las categorías iniciales.

¿Y el escribano?

Una de las situaciones más atrasadas es la que tienen los trabajadores/as encuadrados en el “convenio de las móviles”, a quienes les prometieron desde la Azul y Blanca en las elecciones pasadas hace 4 años que se aplicaría la jornada de 7 horas y el mismo salario que el “convenio de la fija”. Los candidatos de la Azul y Blanca hasta publicaron un afiche con la firma de ese compromiso con un escribano público. No solo no cumplieron ni lucharon por eso, sino que en el medio avanzó la “convergencia” de los servicios de Telefónica/Movistar y Telecom/Personal. A su vez, en las Oficinas Comerciales de Claro que fueron encuadrados en Foetra se aplica un convenio aún más flexible y con mayor jornada laboral (9 horas) siendo que realizan tareas insalubres y de atención al público.

¿Y el teletrabajo?

Otro terreno donde avanzaron las empresas fue el teletrabajo, donde no se garantizaron durante la pandemia las condiciones del convenio, salvo parcialmente en aquellos sectores con tradición de organizaron o que dieron la pelea. La ley de Teletrabajo que salió un año después fue una coartada para no pelear por las reivindicaciones inmediatas, como el pago completo de la conectividad o el plus por trabajar en el domicilio, aparte de la ausencia de herramientas de trabajo. La Azul y Blanca bloqueó la realización de asambleas, reuniones de especialidad y plenario de delegados que hace dos años que no se reúne para discutir los temas que atañen a los trabajadores.

¿Y el vaciamiento, la reforma laboral y los bonos?

También aprovecharon la pandemia para avanzar con el vaciamiento y la desinversión en Telefónica/Movistar, que cerró Oficinas Comerciales, las cuales pasaron de ser 25 en el AMBA al inicio de la pandemia a solo 10 en la actualidad. También en Telecom y Claro se cerraron edificios y oficinas y avanzaron los retiros “voluntarios” por medio de presiones, sin que se produzcan nuevos ingresos. En Telefónica, compañeros/as que fueron dispensados y ya han recibido las dos dosis no se le permite el reingreso con las tareas que venían realizando antes de la pandemia, como otra forma de avanzar con los retiros y el vaciamiento de la planta permanente.

La conducción actual de Foetra está agotada. Nunca se pronunció cuando se produjo la “fusión” Telecom/Cablevisión (Grupo Clarín). Y acto seguido firmaron sin chistar la reforma laboral del convenio con esta empresa, argumentando que era “voluntaria” el aumento de la jornada laboral de los sectores técnicos que paso de 7 a 8:30 horas junto a la semana desplaza, sin francos los fines de semana ni feriados (al mejor estilo Toyota). La Azul y Blanca dejó de lado y no volvió a mencionar el reclamo por el pago de los bonos de participación en las ganancias, dejando caer el proyecto que habían presentado cuando tenían mayoría en el Congreso, luego de bloquear el “proyecto Pitrola” que establecía un resarcimiento económico por los años adeudados y la reglamentación hacia adelante de todos los trabajadores/as de la actividad.

El 2 de diciembre vení a votar

Este 2 de diciembre tenemos una oportunidad. La Naranja Telefónica integra el Frente Granate Blanca, formado por varias agrupaciones y más de cien candidatos/as de unos 70 edificios de Telecom/Personal, Telefónica/Movistar, Claro y Arsat. Vamos por la recuperación de Foetra para que sea un sindicato independiente de las empresas, el gobierno y la burocracia sindical. Para defender el salario y las conquistas del convenio. Por la democracia sindical, para volver a tener paritarias discutidas y resueltas en plenarios de delegados con mandato y la asamblea general. Por todas las reivindicaciones y derechos, llamamos a participar activamente en esta campaña. ¡Fuera la burocracia sindical!

