ATR verano: docentes rechazan la precariedad laboral y se ponen en pie de lucha

En lugar de la tradicional escuela de verano, que año tras año ha dado lugar a una propuesta educativa-recreativa para los estudiantes, con docentes nombrados para tal fin por acto público, el gobierno de Kicillof impusó la continuidad del programa precarizador ATR creando el Programa +ATR Verano que traslada compulsivamente a los docentes de un programa al otro.

De buenas a primeras transforman cargos designados para la revinculación e intensificación de aprendizajes, hacia docentes que son obligados a intervenir en la escuela de verano, tratando de imponer cuestiones como: cambio de lugar de trabajo (traslado de escuelas secundarias o primarias que no son sedes a escuelas sedes); cambios de horario, pretendiendo meter el turno mañana como única oferta y presionando para que los que están desempeñando otro horario no puedan desarrollarlo, obligándolos a renunciar o cesar, quedándose de esta forma sin trabajo; cambios de tareas y duplicación de funciones: pretenden imponer acompañamiento de alumnxs a predios deportivos y natatorios, cuidado de alumnxs de un nivel diferente del que fueron designados (de secundaria a primaria y viceversa), superposición de estas tareas con la continuidad de la intensificación, etc.

Presiones de todo tipo para que renuncien lxs docentes que cuestionan la intención de imponer cambios de relaciones laborales con medidas posteriores a la designación. Es ilegal que una Resolución posterior como la 4057/21 pueda imponer condiciones diferentes a la resolución 2905/21.

Todo esto pasa bajo la mirada de las direcciones sindicales alineadas con el gobierno que han avalado sistemáticamente la creación del programa ATR y su continuidad. De esta forma los sindicatos respaldan el programa que no solo precariza a lxs docentes sino que los somete a aceptar las condiciones impuestas, vulnerando los derechos de lxs trabajadores educativos, muchos otros forzados a renunciar quedándose sin trabajo.

Frente a esto los Sutebas Multicolor emprendieron un plan de lucha que se expresa en movilizaciones en distintos distritos, impulsando un petitorio, un acta modelo y diversas herramientas para combatir; y desarrollando una lucha a nivel provincial contra la precarización de Kicillof y la mirada absorta de Baradel y el resto de la burocracias sindical. El resultado de esta política es que se han puesto en pie diversas expresiones de lucha que han logrado imponer algunas reivindicaciones parciales como el rechazo al cambio de horario y las sedes en distritos como en Ensenada. También en distritos donde la dirección es celeste la lucha surge a través de autoconvocatorias.

La semana entrante tendrán lugar diversas movilizaciones en distritos como San Martín (lunes a las 14hs en calle Caseros 3060) a la jefatura distrital de San Martín, en conjunto con los docentes de Tres de Febrero, que cansados del apriete, la falta de información, las amenazas por parte de los coordinadores distritales, exigen se respeten la resolución por la cual han accedido al cargo, además de que todas las directivas que se bajan por parte de los articuladores estén expresadas en resoluciones y no de forma verbal y arbitraria.

La unidad de estas expresiones de lucha distritales son la vía para un reclamo a nivel provincial para exigir terminar con este tipo de planes precarizadores, y asimismo pedir la creación de cursos y cargos, que se encuentren bajo el estatuto del docente para todxs los docentes ATR, permitiendo de esta forma estabilidad laboral, sin precarización, sometimiento y disciplinamiento.