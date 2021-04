Banco Provincia: pasan los gobiernos, sigue el vaciamiento

En 2017 con Vidal a la cabeza y gracias a la complicidad del PJ se perpetuó el peor atropello a los derechos de trabajadores pasivos y activos del Banco de la Provincia de Buenos Aires: la ley 15008. En ese entonces, a pesar de la enorme voluntad de lucha de jubilados y activos del Bapro, la dirección del sindicato resolvió unilateralmente dilapidar esta voluntad, y dejar el curso del reclamo por la vía legal. Aún cuando las y los trabajadores bancaron la lucha a pesar de los descuentos por los días de paro. Estos días caídos, tres años después, serán devueltos en diez cuotas y por el monto nominal. Lo que Palazzo y el Gobierno de la Provincia presentan como una victoria, constituye para las y los trabajadores un condicionamiento para las luchas futuras. El derecho a huelga no puede quedar en manos de la voluntad patronal. Este anuncio, que no tiene otro fin que la cooptación política, refuerza el accionar pro patronal de la dirección del sindicato y es en esencia una medida de disuasión hacia las y los trabajadores. Además, no plantea ningún avance hacia la derogación de la Ley 15008, que votaron en la legislatura bonaerense los mismos que hoy gobiernan, junto con el macrismo.

En 2018 desde Tribuna Bancaria, junto al bloque del FIT en la provincia, hemos presentado un proyecto de ley para la derogación de esta nefasta ley y por la reposición de la ley 13.364. Este proyecto además establece un mecanismo para terminar con el desfalco de los sucesivos gobiernos sobre la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones, fijando que su directorio sea electo y revocable por los trabajadores activos y pasivos del Banco Provincia. Otro punto para revertir el vaciamiento es que quienes realizan tareas para el Banco pasen a planta permanente y así sumen sus aportes previsionales, este punto es crucial y se evidencia aún más en el contexto pandémico, se requieren recursos. La enorme cantidad de trabajadores de las empresas del Grupo Bapro que están mal encuadrados en convenio de comercio deben pasar a ser trabajadores activos del Bapro.

Actualmente, existen 1.500 juicios individuales, con centenas de medidas cautelares que obligan al pago inmediato de las sentencias, fallos de la justicia en favor de los jubilados del Bpba y una acción colectiva para las y los 15.000 afiliados de la caja de jubilaciones.

Hoy, en medio de una crisis económica y social profunda, las y los laburantes del Bapro ponemos el cuerpo bajo condiciones deplorables. En las sucursales poco y nada se respeta protocolo alguno, cual caciques cada Gerencia reformula el protocolo en función de sus intereses. Más grave aún es la situación con la Mutual, si un afiliado contrae el virus no hay seguimiento alguno de los casos ni de la evolución del cuadro, la atención en la clínica de AMEBPBA sigue en deterioro, falta de personal, recortes en la cartilla de prestaciones, etc. Mientras la gestión mutualista continúa aumentando compulsivamente los descuentos extraordinarios de nuestros haberes en concepto de aporte “solidario”, incumple con sus trabajadores, en materia de derechos y salarios.

Ambas situaciones no responden a sucesos fortuitos y aislados, están absolutamente ligadas. Con una mutual vaciada la armonización definitiva con Anses es un horizonte que vienen previendo tanto oficialistas como opositores y la burocracia sindical, en línea con las reformas previsionales y la mentada reforma laboral. Y el mismo destino planean para el IPS.

Kicillof y el gobierno nacional descansan en las audiencias que siguen en la corte suprema de la provincia, lo cual dilata aún más los fallos a favor de las y los jubilados.

Desde Tribuna Bancaria exigimos se convoque a plenario de delegados/as para reorganizar la lucha:

– Derogación inmediata de la 15008. Basta de dilaciones.

– Por la defensa del derecho a huelga

– Contra el vaciamiento en Amebpba

– Pase a planta de tercerizadxs del Grupo Bapro. Acompañemos la lucha de Provincia Net.