¡Baradel entregó la paritaria docente!

Roberto Baradel.

La canasta básica que marca la línea de pobreza llegó en marzo a $90 mil. Todos los indicadores señalan que la inflación de abril bordeará el 6%, pero el costo de los alimentos siempre es muy superior al índice de inflación general. La canasta básica en abril puede superar los $97 mil.

La paritaria firmada por la burocracia sindical Celeste del Suteba cerró un acuerdo que a junio de este año lleva el salario de bolsillo del maestro de grado con máxima antigüedad a los $88.786, incluyendo Incentivo Docente y Plus por Conectividad. El inicial será de apenas $ 65.417.

¡El salario docente es de pobreza de marzo!

Para encubrir esta entrega histórica del salario, el Suteba solicitó la reapertura de la mesa técnica porque “la inflación de marzo, además de marcar un nuevo récord, debe considerarse aún mayor, habida cuenta que el consumo fundamental de la canasta docente son los alimentos” (carta del FUDB al gobernador Kicillof).

Mientras a los docentes el Suteba nos miente diciéndonos que nuestros salarios “le están ganando a la inflación”, al gobernador le reconoce que la paritaria que firmó con él es a la baja y de pobreza.

La entrega del salario viene con reforma laboral agregada

Baradel colocó al Suteba al servicio del gobierno, y con él, del ajuste que impone el acuerdo con el FMI, firmado por los Fernández y Kicillof.

Al salario de pobreza lo acompaña el incremento en una hora de la jornada laboral en primaria, la precarización laboral de los ATR y demás programas flexibilizados, la falta de cargos para cubrir las necesidades por el crecimiento de la matrícula y el deterioro histórico al que llevaron a la educación, la falta de actos públicos presenciales, de miles de cargos, que eliminaron aprovechando la pandemia, junto al derrumbe de la infraestructura de las escuelas y el vaciamiento de los comedores escolares, entre otros ataques.

A pesar de todo este atropello, el Suteba no ha tomado ninguna medida de fuerza en los últimos tres años. Al revés, festeja al gobierno “nacional y popular”.

¿Hasta cuándo tenemos que esperar, Baradel? Reapertura de las paritarias ya, asambleas y plan de lucha. Desde los Sutebas Multicolores reclamamos la convocatoria a asambleas abiertas, para resolver un plan de acción por nuestros reclamos: reapertura ya de las paritarias; salario básico en blanco de $100 mil, ajustado mensualmente por inflación y respeto a las categorías salariales del Estatuto del Docente; no a la reforma laboral; no a la jornada de cinco horas en la escuela primaria de jornada simple; no a la sobrecarga laboral; cobertura de todos los cargos necesarios; actos públicos presenciales; construcción de las escuelas necesarias; escuelas seguras.

Baradel está de los dos lados del mostrador

La dirección de Suteba es arte y parte. Están integrados al gobierno de los Fernández y de Kicillof, con diputados nacionales, legisladores provinciales, presidentes y miembros de los Consejos Escolares, Jefes Regionales y Distritales, centenares de cargos en la DGCyE.

Los docentes necesitamos un sindicato que defienda a los docentes, no a los gobiernos. El 11 de mayo es la Celeste, encabezada por Baradel, o la Multicolor, encabezada por Romina Del Plá.

¡El 11 de Mayo, votá Lista Multicolor, en todas las seccionales y en la provincial y sumate como Fiscal!