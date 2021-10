CABA: gran paro docente por la titularización, ¿cómo la seguimos?

Federico Imas Ojo Obrero Fotografía

Tal como se esperaba, el paro y la marcha de profesoras y profesores de nivel medio fue muy importante. Escuelas completas pararon y se movilizaron a la Legislatura porteña en defensa de un derecho elemental: la estabilidad laboral para las y los trabajadores.

La irrupción de la docencia de media pone en crisis el acuerdo que se estaba gestando entre el ministerio de Educación y las direcciones de sindicatos burocráticos para avanzar con el cese de todos los interinatos posteriores a marzo 2020 y avanzar con los concursos sin titularizar.

Ahora se nos presenta el desafío de continuar la lucha para arrancar al gobierno una titularización masiva que hasta el momento no tiene en sus planes.

¿Por qué hubo dos actos?

A quienes se movilizaron a la Legislatura por la titularización masiva, seguramente les llamó la atención que se desarrollaron dos actos separados, uno organizado por Ademys y otro por UTE. La responsabilidad de esta división corresponde enteramente a la dirección celeste de UTE que rechazó la propuesta de Ademys de hacer un acto unitario. El rechazo a una acción común no es un problema solamente de aparato, sino sobre todo político. La UTE realizó un acto netamente electoral, llamando a “votar bien” (al Frente de Todos) para “cambiar la relación de fuerzas en la Legislatura”.

La impostura no podría ser mayor porque el único proyecto de ley que plantea la titularización masiva y fotográfica de los interinos, que es el reclamo que llevaron las escuelas como se expresó claramente en la radio abierta de Ademys, no fue presentado por el Frente de Todos, sino por el Frente de Izquierda. El único proyecto presentado por el kirchnerismo plantea modificar el estatuto docente, sin dar solución al problema actual, legalizando la falta de concursos anuales y abriendo la puerta a nuevas reformas regresivas. No hay que olvidar que su reacomodamiento para no firmar el acta que se viralizó con el gobierno fue producto del cuestionamiento de delegados y escuelas.

Pero, en cualquier caso, la titularización masiva no se va conquistar con un legislador más sino con un gran movimiento de lucha que fuerce al gobierno a retroceder en su avanzada precarizadora. Este es el camino que defiende Tribuna Docente y que se expresó en la convocatoria al paro por parte de la conducción multicolor de Ademys (la celeste de UTE convocó una concentración sin paro). Nos jugamos a que esta organización sea el cuerpo de un plan de lucha que debe tener continuidad. El divisionismo en función de un cálculo electoral debe ser rechazado de plano.

¿Y ahora qué?

La jornada del jueves tiene una importancia enorme. Por un lado, porque el problema que enfrentamos las y los docentes es el problema que enfrentan todos los trabajadores: la reforma laboral. Despidos sin indemnización, eliminación de licencias, reducción de los aportes a la seguridad social. La que busca imponer Larreta en la docencia es lo mismo que proponen todas las patronales y partidos gobernantes como parte del pacto con el FMI. Por eso debemos encarar esta lucha con independencia política de todos los gobiernos.

Por otro lado, la jornada marcó un principio de recomposición del gremio después de virtualidad y la difícil lucha contra la presencialidad sin condiciones. De lo que se trata es de profundizar esa organización incipiente. Para arrancar la titularización masiva y para avanzar por todas nuestras reivindicaciones. En primer lugar, la restitución de las juntas de clasificación y disciplina con sus funciones históricas. Basta de la Coreap manejada por el gobierno y los sindicatos amigos. Llamamos también a desarrollar las elecciones de delegadxs por escuela para reforzar esta pelea.

Con esta perspectiva planteamos una asamblea unificada de toda la docencia, con mandatos de escuela y la continuidad con paro y movilización para la semana que viene.

