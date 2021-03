Capitanich miente, no hubo acuerdo con los docentes

Con una manifestación fuera de casa de gobierno, con fuertes escraches a locales de Atech y UTrE Ctera, el gobierno confirmó que los sindicatos afines aceptaron la propuesta sin reconocer el rechazo de las bases. La reunión de mesa salarial fue suspendida y solo se dejó entrar a firmar la propuesta a los sindicatos que aceptaron. Sitech Federación no pudo firmar en disconformidad ni fue recibido.

Amenazas, mentiras y autoritarismo

Un gobierno que dice aportar al diálogo ahora amenaza con descuentos y persecuciones a quienes siguen las medidas de fuerza. En la conferencia de prensa, Capitanich pide esfuerzo a docentes que cobran menos de $30.000, mientras impulsa junto a los gobernadores del norte grande los desvíos de recursos a empresas, o el vaciamiento la caja previsionales. La economía en recesión es su responsabilidad, no de los trabajadores.

La provincia está convulsionada. Durante la semana las protestas se intensificaron, en Colonia Elisa una localidad pequeña, Capitanich no pudo presenciar el acto. El jueves el ministro de Economía, Pérez Pons, debía ir a canal 9 a dar una entrevista sobre la propuesta del gobierno, allí se movilizaron miles de docentes y Pérez Pons no se animó a asistir, terminó dando la entrevista vía zoom. La deuda del 2020 implica un robo de más de $ 45.000 a cada docente, ante esto el gobierno pretende solucionarlo con un aumento de $ 5.000 a terminar de percibirlo recién en octubre.

A todo esto debemos sumarle que las quejas de Capitanich ante la falta de inversión en infraestructura no solucionan las condiciones derruidas en que se encuentran los establecimientos. Los docentes no fuimos vacunados, solo directivos de las escuelas y durante esta semana se suspendió la segunda dosis que debían recibir. Las familias de estudiantes y docentes deben poner sus propios recursos tecnológicos y de conectividad para recibir clases virtuales. La desocupación docente y la sobre explotación con las tres modalidades impuestas por el gobierno no están contempladas en el estatuto docente. Claramente propuesta por dónde se la mire es inaceptable.

El quiebre del Frente Gremial Docente

Cuatro gremios conformaban el frente gremial Docente (Atech, Sadop, UTrE y Sitech Federación) son considerados los gremios más representativos. La docencia ya cuestionaba el rol de los sindicatos, pero la propuesta del mismo frente gremial era pagar lo adeudado, mantener la cláusula gatillo, acondicionar las escuelas y asegurar la biosalubridad. Solo Sitech Federación respetó estos reclamos e hizo consulta abierta a la docencia. Los demás hicieron consultas a afiliados pero hasta estas consultas están siendo cuestionadas y los mismos afiliados afirman que no fueron consultados para las decisiones que después sus secretarios generales llevaron como aval para acordar la propuesta, en estos momentos muchos delegados regionales están siendo presionados por las comisiones directivas para que presenten la renuncia por no aceptar la propuesta y apoyar la lucha docente.

La representación no solo es cuestionada por afiliados. La mitad de la docencia chaqueña no está afiliada. La secretaria general de Sadop, por ejemplo, dijo en radio Natagala que de 7.000 docentes que trabajan en escuelas privadas solo 700 son afiliados. De los 700 docentes afiliados, voto un 15% la encuesta. Otra situación de quiebre se ve dentro de Atech, donde muchos delegados regionales están siendo presionados para renunciar por rechazar la propuesta del gobierno. De UTrE ya habíamos anticipado la entrega cuando firmaron una paritaria nacional en cuotas y por debajo de la inflación estimada para este año.

Cómo seguimos

La lucha continúa, ya está convocado el paro activo para la semana que viene por parte de Sitech Federación. Debemos hacer frente al gobierno junto a los docentes independientes y que se vieron traicionados por sus propios secretarios generales. Llamamos a los colegas afiliados a Utre y Atech a seguir en lucha, con todos los docentes. Esos colegas están padeciendo las mismas necesidades económicas y materiales. Con ellos lograremos que la lucha en defensa de la educación pública llegué a la victoria. Planteamos un congreso de delegados de escuela de toda la provincia para fortelecer la lucha, mientras continuamos con el paro y las movilizaciones masivas.