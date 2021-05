Carta abierta de trabajadores de la Salud y Municipales de La Matanza al Intendente

Luego de que el Ejecutivo local, en complicidad con el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (S.T.M.L.M) pactara una paritaria de miseria y en cuotas para las y los y trabajadores del distrito, continúa el reclamo por condiciones laborales y una recomposición real del salario. Reproducimos a continuación una carta que elaboraron delegados y personal municipal autoconvocado al intendente Fernando Espinoza:

Carta abierta al Sr Intendente.La Matanza, 3 de mayo de 2021

Municipalidad de La Matanza

Sr. Intendente Municipal, Fernando Espinoza

De nuestra mayor consideración:

Queremos contarle por lo que estamos transitando los trabajadores de la Salud y demás dependencias de La Matanza.

Después de más de un año de dolor, miedos y extenuante trabajo a causa de un sistema de salud en jaque, precipitado por la Pandemia de SARS COV 2, nos encontramos haciéndole diferentes pedidos vitales hace 5 meses, sin ser escuchados, o al menos sin respuesta.

Nos encontramos trabajando por magros salarios, con escasos ajustes de los mismos desde antes de iniciada la pandemia, y cuyo alto índice inflacionario los dejo muy por debajo de la canasta básica familiar, quedando en valores bajo la línea de la pobreza, justo en un momento altamente difícil y estresante. El aumento salarial acordado con el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (25% + 7%) no logra superar la citada canasta familiar que se encuentra en $54.459.

En el año 2019 con 58,83% de inflación anual hubo una mala liquidación (dicho por los mismos secretarios del gremio) que nunca se reclamó; durante 2020 el aumento fluctuó entre 17%-25% según la categoría, cuando el índice inflacionario anual fue del 36,15%. Durante este año la tendencia inflacionaria es de 40,65% anual, y se negocia un 25% retroactivo a marzo y un 7% en julio, con lo cual nunca se podrá así recuperar salarios dignos para los trabajadores. Con todo esto el poder adquisitivo de los trabajadores municipales de La Matanza es paupérrimo.

La negociación paritaria efectuada entre Ud. y el Sr Troncoso Daniel fue inconsulta con los delegados y las bases, por lo cual y por lo expuesto precedentemente es RECHAZADA por los trabajadores de La Matanza, siendo absolutamente necesaria la reapertura de dicha paritaria 2021, para la renegociación, incluyendo en las mismas los pedidos de los trabajadores representados por los Delegados de cada lugar y una comisión representativa con trabajadores de cada hospital, y asimismo incluir en la misma a representantes de la Asociación de Profesionales de La Matanza, para que también tengan lugar los Profesionales.

También le solicitamos que se ponga en pleno funcionamiento la Ley 14656, promulgada el 6 de diciembre de 2014 por el Sr Gobernador Daniel Scioli y publicada en el Boletín Oficial, con la cual se regularizaría la situación precarizada con contratos eternos que poseen muchos compañeros municipales.

A esto le sumamos también, Sr. Intendente, que estamos trabajando con suerte con la mitad de trabajadoras/es, ya el personal que se jubiló, murió o renunció, no fue cubierto con nuevos cargos. Y como si todo esto fuera poco, no solo contamos con sueldos por debajo de la línea de la pobreza, agentes municipales precarizados, escaso recurso humano, sino también escasez de insumos varios como puede ir desde ciertos medicamentos, alimentos, artículos para la higiene hospitalaria, etc.

Sr. Intendente, también es necesario un imperioso relevamiento de seguridad e higiene en los nosocomios, ya que brilla por su ausencia. Hace poco tuvimos los últimos episodios de ataques a mano armada y robo a agentes profesionales en Htal Germani y Htal del Niño de San Justo. Asimismo que la Secretaría de Género recientemente creada, haga lugar a las problemáticas de violencia de género y laboral sobre las cuales se puso en conocimiento. Las secretarías citadas si no funcionan, se podría destinar ese presupuesto a nuestro salario básico esencial e indigente.

Entonces Sr Intendente dado que como Ud mismo menciona que «los trabajadores se esfuerzan por reconstruir la Argentina y son la columna vertebral de nuestra Patria», le solicitamos, una vez más y en forma imperiosa, que por favor escuche nuestros pedidos y les dè lugar, porque los TRABAJADORES/AS DE SALUD Y DE LAS DEMÁS DEPENDENCIAS MUNICIPALES NO PODEMOS MÁS; esta situación se nos hace insostenible, y no sabemos qué nos va a matar antes si el virus SARS COV 2 o la precarización laboral.

Le contamos a los fines recordatorios la definición de “precarización laboral”: situación que sufren los trabajadores, caracterizada por inestabilidad en la contratación y la vulneración de los derechos laborales. La precariedad laboral se relaciona a largas jornadas de trabajo sin la remuneración correspondiente o en un ambiente que afecta la salud física y/o psicológica del trabajador. También le recordamos que el artículo 23 de la “Declaración Universal de Derechos Humanos” establece el derecho al trabajo, a la libre elección de éste y a una remuneración equitativa y satisfactoria que le garantice, al trabajador y a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.

Sr. Intendente, esperamos su respuesta.

Delegados municipales y personal municipal autoconvocado de La Matanza