Chubut: nueva muerte de un obrero petrolero en un yacimiento de Panamerican Energy

Este lunes 7 de junio murió Pedro Ezequiel Carrillo, un trabajador petrolero de 32 años, mecánico que prestaba servicios para la firma «Grúas San Blas». El hecho sucedió en Cerro Dragón, particularmente en el yacimiento El Escorial, el número 005 de la petrolera Panamerican Energy, de los Bulgheroni. La operadora, que es la principal petrolera privada del país, ha puesto en juego su completo dominio sobre los medios de comunicación locales para licuar su responsabilidad sobre los crecientes ritmos de explotación y las malas condiciones laborales.

Se trata del segundo trabajador petrolero que muere en su lugar de trabajo en menos de un mes. El 24 de abril murió Juan Acosta, de 57 años, de Izajes SRL, en la zona del yacimiento Jorge.

Tras la muerte de Carrillo, aplastado entre un fierro de 15 toneladas y su grúa, la burocracia de los diferentes sindicatos de la industria, petroleros, construcción y camioneros, decretaron un paro «dominguero» de 24hs durante este martes 8.

El mismo Jorge «Loma» Ávila dejó claro: «No es una medida de fuerza, pero sí apuntamos a generar conciencia de dónde estamos parados». Una clara medida para descomprimir, en coordinación con las mismas petroleras.

Un trabajador petrolero de Comodoro Rivadavia dialogó con Prensa Obrera: «Hoy vinieron a hablarnos desde la dirección del sindicato junto a los jerárquicos de las empresas, parece que no lo van a hacer nunca más, porque terminamos parando todos los servicios y parte de otros servicios fueron frenados por cuestiones que no se resuelven. El compañero que murió venía a hacer mantenimiento, trabajaba solo, sin ayudante. Hay falencias por todos lados, no hay materiales, no hay herramientas, hay más producción de la que había antes y se encuentran por todos lados caños rotos perdiendo petróleo».

Los crímenes de los Bulgheroni

Panamerican Energy, que surge de la fusión entre la British Petroleum y el grupo Bridas de los Bulgheroni, es una empresa que opera yacimientos hidrocarburíferos, produce energía eléctrica, eólica, naftas (es propietaria de los surtidores Axion), entre otros rubros.

Bulgheroni amasa fortunas inmensas, en dólares, a costa de la superexplotación y la flexibilización de los trabajadores, que son los verdaderos productores de la riqueza. Además, es parte de los capitalistas que «zafó» del impuesto «solidario» trucho a las grandes fortunas, por radicar su empresa en el exterior. Pero no sólo eso, es uno de los beneficiados con los fondos recaudados por este impuesto, que en un 25% tiene como destino el subsidio de la producción de gas en Vaca Muerta en Neuquén, donde también opera PAE.

Enfrentemos con organización los crímenes de las patronales

En Vaca Muerta, con el concurso de la burocracia de Guillermo Pereyra, fue con la plena implementación de la adenda flexibilizadora del Convenio Colectivo de Trabajo que se incrementaron los accidentes laborales y las muertes obreras.

Más que nunca, frente a la complicidad de los burócratas como Ávila en Chubut, es necesario organizar comisiones obreras de seguridad e higiene para custodiar las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores.

Y si ahora comienzan a aparecer vacunas contra el Covid-19 en la industria petrolera, como anunció el gobernador megaminero Arcioni este martes, es por el profundo temor que tienen los gobiernos, la burocracia y la petroleras, a la rebelión de los obreros petroleros.