Ciudad de Córdoba: el colapso sanitario y la presencialidad escolar

El pasado lunes 7 de junio, docentes municipales y agentes de salud de la ciudad de Córdoba nos reunimos para debatir la situación sanitaria, y en ese marco, la presencialidad escolar. La charla-debate tuvo como propósito central ofrecer elementos concretos para que la docencia pueda analizar el colapso sanitario e interpretar cómo y cuánto incide la circulación del virus en las escuelas en el incremento de casos, así como analizar de igual forma cómo y cuándo podríamos estar ante una presencialidad segura y cuidada.

Participaron de la charla la doctora Paola Jotayán, médica de familia de la Dirección de Especialidades Médicas Norte, la enfermera Olivia Zamudio, del Hospital Infantil Municipal, la investigadora Alicia Cámara, especialista en virología -particularmente estudiosa de la familia coronaviridae- de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC y Cintia Frencia, Concejala de Córdoba por el Frente de Izquierda Unidad.

La doctora Jotayán explicó las diferentes medidas de prevención según el riesgo epidemiológico y sanitario, refiriéndose a conceptos centrales como lo es la razón y la tasa de incidencia. Advirtió que en este momento la ciudad atraviesa una situación de alarma epidemiológica, porque toda la provincia ha superado el límite del riesgo alto establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, con una tasa de incidencia superior a 1000 casos cada 100.000 habitantes, es decir, el doble de lo considerado alto.

Por otra parte, Jotayán señaló que el porcentaje de ocupación de camas de UTI es superior al 80%, que el promedio de estadía en terapia intensiva es de 17 días, y que el personal de salud está agotado por las jornadas extenuantes, por el estrés y porque en su gran mayoría percibe salarios muy bajos. Refiriéndose a la Dirección de Especialidades Médicas (DEM), señaló que recibe enfermos febriles, pero que no realizan tratamientos, lo cual plantea un límite a la capacidad operativa instalada y a la demanda creciente de personas que consultan por problemas respiratorios y por otras dolencias; la frontera es muy débil porque hoy todos los casos deben ser considerados sospechosos de Coronavirus.

La enfermera Zamudio se refirió a la situación del Hospital Infantil, que tampoco es un centro de salud destinado a la internación de pacientes por Covid. Sin embargo, mencionó un cuadro similar al planteado por la doctora Jotayán, ya que se han multiplicado las consultas por trastornos respiratorios, y ante el temor, muchos acuden al hospital, sean o no casos sospechosos. Olivia consideró que las escuelas constituyen lugares seguros -en tanto aplicaban protocolos- pero luego, esta seguridad no podía sostenerse en el ámbito familiar, ya que –entre otros factores- las condiciones habitacionales de las familias consultantes mostraban una situación habitacional crítica: con proximidad permanente e imposibilidad del aislamiento. En ese sentido, la escuela presencial se transforma en un factor gravitante para la propagación del virus.

La investigadora Alicia Cámara advirtió por su parte que el colapso sanitario que vivimos es responsabilidad del gobierno provincial. Aún contando con prestigiosos asesores, desoyó cada una de las medidas aconsejadas para evitar la propagación del virus, desarrollando medidas tardías que no pudieron frenar el colapso. Esta actitud se fundamenta en una clara defensa de los intereses de grupos económicos que se han beneficiado sosteniendo la producción a costa de la salud de los trabajadores. Alicia planteó que a partir de marzo se cuadruplicó la cantidad de contagios, y que ello se explica porque la gente estuvo en la calle, lo que fue el resultado de la total apertura económica. Señaló enfáticamente que las aulas no son seguras, porque “aunque lo escolar sea seguro, lo periescolar no lo es. Hay docentes con 20 burbujas. En lugar de preparar las condiciones para la virtualidad, priorizó la defensa de los intereses empresariales”. Por último, concluyó “estamos en la cresta de casos y de patologías respiratorias. Llegado el 18 habrá que ver… Yo creo que no conviene”.

Cintia Frencia completó este análisis mencionando que el Frente de Izquierda Unidad está a favor de las restricciones, pero que el cumplimiento es inviable si no hay medidas desde el Estado que acompañen a que la gente pueda mantenerse en aislamiento. En ese sentido, los proyectos presentados apuntan a la universalización del programa Paicor y del comedor, el mantenimiento de la suspensión de la presencialidad, el planteo de medidas necesarias en el transporte, con incremento de frecuencias, duplicación de la flota y vacunas para todos los trabajadores.

Todas las participantes plantearon la indiscutible necesidad de un plan de vacunación urgente, que posibilite a quienes se contagien cuadros menos críticos; la necesidad de suspender la presencialidad escolar hasta que baje la tasa de incidencia y pueda restablecerse el sistema sanitario.

Con esta iniciativa de debate fortalecemos la lucha de la docencia y de la salud municipal por resguardar la vida frente a las pretensiones del gobierno municipal y provincial, tomando medidas para descomprimir un colapso sanitario que se cobra diariamente decenas de vidas por no respetar los indicadores epidemiológicos. Es necesario que pongamos en pie una campaña junto a la docencia provincial para que las escuelas no sean instituciones que aporten al colapso sanitario del que son responsables Schiaretti y Llaryora.

